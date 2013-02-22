Сильнейший за 100 лет снегопад затронул 60 млн американцев

На США обрушился сильнейший за последние 100 лет снегопад, он затронул около 60 млн жителей в двадцати центральных штатах, передает Газета.ру

Уже два человека погибли в автомобильных авариях из-за непогоды.

В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение. В штате Миссури приостановили работу все аэропорты. В Канзасе, Миссури, Арканзасе, Небраске и Айове закрыты школы и перекрыты дороги.

Как отмечает Associated Press, в магазинах пустые полки, так как жители запасаются продуктами, а также «вино и пиво, скотч и виски сметаются с полок со спиртными напитками».

По словам одного из продавцов, «люди закупают алкоголь и сворачиваются калачиком у каминов, чтобы согреться».

Национальная метеорологическая служба заявила, что в некоторых регионах выпадает до 45 см снега — таких снегопадов в США не наблюдалось с 1912 года.