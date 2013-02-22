Как рассчитать календарь овуляции

Календарь овуляции очень пригодится женщинам, которые в ближайшее время планируют беременность. Как утверждают медики, в середине любого менструального цикла имеется достаточно короткий промежуток времени, который и может быть наиболее благоприятным для зачатия. Сегодня мы расскажем, как работает календарь овуляции и зачатия и как им пользоваться.

Календарь овуляции вычисляет точную серединку менструального цикла в зависимости от его длительности. Еще несколько дней до и после этого считаются возможными для оплодотворения, остальные — безопасные.

Кроме того, можно воспользоваться и не "автоматическими" методиками: рост базальной температуры, некоторые субъективные ощущения, специальные тесты и даже ультразвуковое исследование.

Самое точное из вышеперечисленного — это УЗИ. Но для получения достоверного результата его придется делать несколько дней подряд, а это не дешевое удовольствие.

Чтобы научиться определять фазы своего менструального цикла путем измерения базальной температуры, потребуется научиться также составлять правильный график и выполнять измерения согласно всем правилам, иначе могут случаться досадные ошибки. Если вы намерены самостоятельно составить календарь овуляции и зачатия, то должны привыкнуть:

- не вставать ночью в туалет (температура измеряется минимум через 6 часов пребывания в спокойном, лежачем положении)

- купить хороший градусник (подойдет и простой ртутный)

- знать какие температурные значения что обозначают.

Во время овуляции ректальная температура немного превышает 37 градусов, а до нее колеблется от 36,6 до 36,9.

Кроме того, благоприятный для зачатия день легко определят девушки, тщательно следящие за своим здоровьем. Например, в серединке цикла может увеличиться количество бесцветных или немного белесых выделений из влагалища или не сильно болеть живот. Также можно приобрести специальные тесты на овуляцию.

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