Эффективный метод избавиться от депрессии

Если на душе нехорошо, значит, время танцевать танго! Во всяком случае, специалисты из Университета Новой Англии и Австралийского Национального Университета полагают, что танго это хорошее средство от депрессии и стресса. Как пишут The Independent News, всего два занятия танго в неделю продолжительностью 1.5 часа помогут избавиться от плохого настроения, бессонницы, тревожных мыслей и общего стресса.

Учёные наблюдали за добровольцами, среди которых был 41 человек от 18 до 73 лет. Половина из участников танцевала всего две недели, но с повышенной интенсивностью: 8 занятий по 90 минут. Остальные добровольцы не занимались танцами и являлись контрольной группой для сравнительных тестов.

В результате оказалось, что люди, приобщившиеся к танго, чувствовали свою жизнь более полной, избавились от значительной части тревог, стали лучше себя чувствовать. У контрольной группы перемен не наблюдалось. Через месяц участников обследовали ещё раз: люди, занимавшиеся танго, сохранили позитивное настроение, правда, проблемы с бессонницей частично вернулись. По мнению ученых, этот факт говорил о необходимости регулярных занятий танго – к тому же у них нет противопоказаний и побочных эффектов.