С угрозой метеоритов человечество должно бороться совместно

Эффективной защиты от метеоритов нет, с этой угрозой человечество должно бороться совместно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал бразильской газете «O Globo».

«Эффективной защиты, наверное, сегодня не существует, но мы должны думать над тем, что мы можем противопоставить силам природы. Это - деньги и наш совместный труд», - сказал Д.Медведев.

Он считает, что такой урок человечеству является лишним напоминанием о том, что с некоторыми угрозами человечество может справиться только совместно.

«Вы знаете, это и нас впечатлило (падение метеорита - УНИАН), потому что человеческая цивилизация – самонадеянная. Мы считаем, что делаем прекрасные машины, создаём красивые здания, выпускаем оружие, в общем и целом человеческая цивилизация развивается. И в то же время оказывается, что мы совсем уязвимы, и фантастические сюжеты, которые очень часто предлагают голливудские боевики, – это не совсем фантастика, и мы действительно живём в космосе, и из космоса могут приходить разные неожиданности», - сказал Д.Медведев.

При этом он подчеркнул, что очень важно, что в результате падения метеорита никто не погиб, хотя взрыв был огромной мощности. По его словам, все могло закончиться гораздо хуже.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на территорию Челябинской области Российской Федерации упал болид (большой метеор) - крупное небесное тело, которое взорвалось при вхождении в нижние, плотные слои атмосферы, осыпав все находящееся внизу осколками. Ущерб от падения болида составил, по предварительным оценкам, более 1 млрд рублей.

По данным российских экстренных служб, от падения болида пострадали около 7,5 тыс. зданий, в том числе более 6 тыс. жилых домов, в которых проживают примерно 120 тыс. человек. Более тысячи человек получили травмы.