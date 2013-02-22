8-летний мальчик слепнет, проведя 2 года в Интернете

Ростовские офтальмологи пытаются вернуть зрение юному пользователю Интернета, который стал терять зрение после того, как в доме появился компьютер.

Ученик 2 класса одной из школ в Ростовской области потерял возможность четко видеть, проводя по 12 часов в день за монитором ноутбука. Страсть к Всемирной паутине проснулась у Максима Ш. в 6 лет. С первого класса школьник все свободное время проводил в Интернете, особой любовью у мальчика пользовался "Твиттер".

- Сразу же после школы я садился за компьютер. Меня словно затягивал Интернет, – рассказал Life News Максим. – За монитором я сидел до двух-трех часов ночи. Самым любимым сайтом у меня был "Твиттер", потому что там я узнавал о новых событиях и общался с друзьями.

Родители пытались повлиять на сына и уговорить ребенка проводить меньше времени в Сети, но на все просьбы Максим отвечал, что ему нужно развиваться, а без Интернета это очень сложно.

Мама Максима Ольга Ш. забила тревогу, когда заметила у него косоглазие. Она повела сына на прием к врачу, который после осмотра поставил ребенку диагноз "астигматизм". Зрение Максима, которое от рождения было в норме, резко упало до минус трех. Врачи рекомендовали ребенку постоянное наблюдение.

korzonews.info