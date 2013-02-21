В Турции перевернулся автобус: 4 человека погибли

12:33, 21 февраля 2013
Зарубежные новости
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И 30 травмированы

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в центральной части Турции, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, инцидент произошел в провинции Сивас. Автобус, направлявшийся из Стамбула в провинцию Сиирт, перевернулся. Причины происшествия неизвестны.

Местная полиция занимается расследованием инцидента. Все раненые доставлены в больницы близлежащих городов.

О национальной принадлежности погибших и пострадавших не сообщается.

bbc.co.uk

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