В Турции перевернулся автобус: 4 человека погибли
12:33, 21 февраля 2013Зарубежные новости
0
И 30 травмированы
По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в центральной части Турции, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, инцидент произошел в провинции Сивас. Автобус, направлявшийся из Стамбула в провинцию Сиирт, перевернулся. Причины происшествия неизвестны.
Местная полиция занимается расследованием инцидента. Все раненые доставлены в больницы близлежащих городов.
О национальной принадлежности погибших и пострадавших не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter