В Турции перевернулся автобус: 4 человека погибли

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в центральной части Турции, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, инцидент произошел в провинции Сивас. Автобус, направлявшийся из Стамбула в провинцию Сиирт, перевернулся. Причины происшествия неизвестны.

Местная полиция занимается расследованием инцидента. Все раненые доставлены в больницы близлежащих городов.

О национальной принадлежности погибших и пострадавших не сообщается.

bbc.co.uk