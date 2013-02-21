Старинные рецепты для разглаживания морщин

Очень хорошо справляются с первыми морщинками мед, алоэ, сметана, кислое молоко, свежий морковный, виноградный или калиновый сок, яичный желток и пивные дрожжи.

Для первого рецепта понадобится любой из вышеперечисленных соков и молоко (желательно домашнее). Смешай их в равных пропорциях, слегка подогрей, смочи в полученном составе сложенную в 2 слоя мягкую ткань или марлю и наложи на лицо. Через 15-20 минут смой теплой водой. Повторять процедуру нужно 3-4 раза в неделю, желательно в первой половине дня, так как к вечеру кожа устает и ее восприимчивость снижается.

Второй рецепт состоит из одного яичного желтка, двух чайных ложек натурального липового меда и ложки кашицы из проросших зерен пшеницы. Время действия и периодичность – как и в первом случае.

Самым действенным средством при мелких морщинах является алоэ. Если через день делать 10-минутные маски из его перетертых листьев, уже через две недели будет заметен результат. Кроме этого полезно протирать лицо домашней сывороткой или кислым молоком, а также отваром крапивы, ромашки, шалфея, коры дуба и цветков липы. Хорошо тонизируют и подтягивают кожу маски из розовой глины.

Стоит помнить, что для всех рецептов «красоты» ингредиенты нужно выбирать деревенские, а травы покупать в фитоаптеках.

В целом если нет аллергии – «бабушкины» рецепты при первых морщинах всегда пригодятся. Может, когда-нибудь нужны будут и радикальные методы в борьбе за гладкую кожу лица, однако если у тебя только начали появляться первые морщинки – народные средства помогут не хуже дорогого крема. А еще не забывай, что в их появлении не последнюю роль играют хронические стрессы, загрязненный воздух, вредные привычки, чрезмерные солнечные ванны и неправильное питание.

mama.ua