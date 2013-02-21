Оливковое масло лечит кишечник

Оливковое масло помогает лечить ишемию кишечника. Об этом говорят результаты исследования, проведенного в Институте Мессина (Италия).

Сотрудники кафедры Биологии и Окружающей среды провели эксперимент на мышах, имеющих эту болезнь кишечника. В группе, регулярно получавшей оливковое масло, отмечена тенденция к выздоровлению, в отличие от контрольной группы мышей.

В ходе исследования установлено действие масла на молекулярном уровне. По словам профессора Сальватора Каззокреа, в оливковом масле содержатся фенольные соединения, которые способствуют лечению и предупреждают повторные поражения кишечника.

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