Оливковое масло лечит кишечник
12:14, 21 февраля 2013Зарубежные новости
0
Действует на молекулярном уровне
Оливковое масло помогает лечить ишемию кишечника. Об этом говорят результаты исследования, проведенного в Институте Мессина (Италия).
Сотрудники кафедры Биологии и Окружающей среды провели эксперимент на мышах, имеющих эту болезнь кишечника. В группе, регулярно получавшей оливковое масло, отмечена тенденция к выздоровлению, в отличие от контрольной группы мышей.
В ходе исследования установлено действие масла на молекулярном уровне. По словам профессора Сальватора Каззокреа, в оливковом масле содержатся фенольные соединения, которые способствуют лечению и предупреждают повторные поражения кишечника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter