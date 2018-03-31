Конфеты делают детей агрессивными

Мы всё на Европу поглядываем, а вот чтобы следовать принятым там запретам - это нет. И ладно бы ещё проблема касалась здоровья взрослых. Так ведь сами покупаем для детей продукты, которые содержат вредные красители. Очень вредные, потому что они вызывают гиперактивность у наших и без того взвинченных непосед.

Полная чаша... красителей

В Европе, между прочим, производители не просто указывают на упаковке наличие этих красителей, а ещё и предупреждают о них дополнительной специальной надписью.

- Наши производители также не скрывают все эти «Е», обозначая, что они входят в состав сладостей, - рассказала руководитель экспертно-аналитического отдела Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Нина Кильдий. - Однако, зная об этом, по-видимому, не считают себя потребителями или думают, что организмы украинских детей не такие, как у остальных европейцев. Потому что не спешат дополнительно публиковать соответствующие предупреждения. Причём это касается и крупных транснациональных производителей, которые продают такую же продукцию и на рынке ЕС. К сожалению, игнорируют проблему Минздрав и другие госорганы.

Конечно же, в Украине и исследования о негативном влиянии этих красителей не проводились. Зато ещё четыре года назад они были сделаны в Великобритании. Вот тогда государственные эксперты забили тревогу, потому что была доказана связь между шестью пищевыми красителями и гиперактивностью у некоторых детей. Европейским экспертам пришлось бороться два года, но документ, обязывающий делать предупреждающие надписи о вреде «ешек», всё-таки был принят и начал действовать с 20 июня 2010 года. На этикетках указывается название красителя или его номер, а также то, что он «может оказывать негативное воздействие на активность и внимание детей», сообщила эксперт.

Тартразином, например, подкрашивают любимый нами «Тархун», который продаётся под марками «Бон Буассон», «Lemo», «Росинка» и «Биола». Соковые напитки «Сицилийский красный апельсин» от «Сандоры» и «Джаффы» имеют соответствующий цвет благодаря «очаровательному красному». «Ешки», возбуждающие детей, есть в «Мультифруктовом Бризе», в напитке со вкусом лайма от «Оболони». Щедро использует их для окраски конфет торговая марка «Полная чаша».

Но, пожалуй, больше всех отличилась российская компания «Марс», напихавшая в детские драже M&Ms с арахисом все шесть вредных красителей! Проверяйте на опасные «Е» мини-тортики «BisKonti», круасанчики от «Дольче Вита», рулеты «7 days» марки «Chipita». Пара жёлтых и вредных есть и во вкусном (тут ничего не скажешь) «Киевском торте» от Киевского булочно-кондитерского комбината, а также в его выпечке «Космический» и «Грильяжный», которая реже появляется в донецких супермаркетах. Однако больше всего меня поразил мармелад для диабетиков. Сделанный в виде симпатичных разноцветных мишек, он, конечно, нравится детям. Но содержит целых три вредных для них красителя. А ещё - желе под маркой «Эко», в котором их два.

Наши дети не крепче

- То, что исследования проводились учеными Саутгемптона, а не Украины, вовсе не означает, что нашим детям подходят консерванты и красители, - говорит кандидат медицинских наук, детский невролог Центральной городской детской клинической больницы №1 Татьяна Гончарова. - Кстати, кроме гиперактивности, они могут вызывать и аллергию. Я встречалась с терапевтом из Италии, профессором Антонуччи, который в связи с тем, что никуда нельзя деться от этих вредных добавок, разработал для гиперактивных детей с дефицитом внимания специальную безглютеновую диету. Глютен может содержаться не только в пищевых добавках, но и в модифицированном крахмале, медикаментах, витаминах, в которых он используется как связывающий агент. Чем проще пища, тем лучше для ребенка. Родители сами виноваты: они покупают детям сладости в то время, когда на добросовестность производителей рассчитывать не приходится.

Перепады настроения, неадекватное поведение, неусидчивость, капризность, приступы агрессии - это всё признаки гиперактивности. Такому ребенку тяжело учиться в школе. Иногда кажется, что он не слушает учителя. Постоянно отвлекается на что угодно - то на вид из окна, то на одноклассника, то на упавшую у кого-то ручку. О таких детях говорят «ни минуты не сидит на месте» или еще более красноречиво - «крученый».

К подростковому возрасту состояние проходит, но невнимательность и проблемы с обучаемостью остаются. Кстати, у 15-20% взрослых людей синдром сохраняется. Поэтому, имея под рукой список вредных консервантов, вы сможете оградить ребенка от продуктов, в которых они содержатся. Конечно, это непросто, ведь вокруг столько соблазнов в привлекательных упаковках. Так хотя бы снизьте их потребление. Кстати, ряд исследователей считает, что пища с высоким содержанием рафинированного сахара также увеличивает гиперактивность и агрессивное поведение.

donbass.ua