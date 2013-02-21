Молоко - причина возниконовения прыщей

Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ) и молока может не только ухудшить состояние кожи, но и стать причиной появления прыщей. Обзор исследований на эту тему, проведенных за последние 50 лет, опубликован в журнале Академии питания и диетологии (США.)

Считается, что избыточное производство кожного сала, и, как следствие, появление акне, обусловлено гормональными колебаниями. Ранее было известно, что жирная пища и сладости усугубляют состояние кожи. Новые исследования показывают, что к списку продуктов, которые могут стать причиной прыщей, относится питание с высоким содержанием ГИ, включая белый хлеб, картофель, сладкую газировку. Эти продукты быстро всасываются в кровь, запуская гормональные колебания. Кроме того, на кожу влияет молоко, поскольку оно содержит гормоны. При этом переработка молока повышает уровень гормонов в напитке.

Диетотерапию необходимо включить в комплексное лечение акне, считают авторы обзора.

likar.info