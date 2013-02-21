Ранняя седина – признак долголетия

Ученые сделали сенсационное открытие: по данным, опубликованным в журнале «Physiological and Biochemical Zoology, появление ранней седины у мужчин и женщин свидетельствует о крепком здоровье и потенциальном долголетии.

Все дело в глутатионе – веществе, которое принимает непосредственное участие в пигментации кожи и волос, и одновременно защищает организм от рака. С появлением седых волос, организм может расходовать все запасы глутатиона на защиту от злокачественных опухолей, тем самым увеличивая продолжительность жизни.

Поэтому если вы заметили у себя первую седину, не спешите паниковать и впадать в отчаяние. Это совсем не свидетельствует о наступлении старости, а как раз наоборот, говорит о том, что у вас есть все шансы прожить долгую и здоровую жизнь. А с сединой, благодаря современным краскам для волос, справиться проще простого.

sunny7.com.ua