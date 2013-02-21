Как питаться, чтобы предупредить геморрой

По официальным данным, до 15% людей страдают от геморроя. Его появлению способствуют неправильное питание, злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни. Однако соблюдение несложных правил поможет защититься от запоров, которые сопутствуют геморрою. Свои рекомендации дал столичный гастроэнтеролог Ю.Кийченко.

Врач советует выпивать натощак стакан воды, а в течение дня пить достаточно жидкости (1,5-2 л чистой воды). Для профилактики запоров завтрак желательно дополнить двумя штуками пропаренного чернослива, и ежедневно употреблять 0,5-2 кг овощей и фруктов. Полезны для кишечника кефир (с коротким сроком хранения) темные сорта хлеба из муки грубого помола, гречневая, ячневая и перловая крупы.

Для профилактики запоров желательно исключить из рациона рисовую и манную каши, макаронные изделия, сдобу, картофельное пюре, кисели, щавель, репу, редьку, шоколад, а также молоко, кофе, крепкий чай. Рекомендуется избегать острых приправ (перец, горчица), бобовые.

Лечение геморроя проводится в зависимости от тяжести заболевания. Среди методов лечения - консервативное, малоинвазивные способы лечения, оперативное вмешательство. Как правило, хирургическое лечение геморроя проктолог рекомендует, когда другие способы уже не эффективны.

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