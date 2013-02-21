Зима - лучшее время для пилинга

Зима - лучшее время для удаления нежелательных родинок и бородавок, химического пилинга и отбеливания кожи. Об этом рассказала косметолог Галина Лимарук.

"Если надоели веснушки и бородавки, их можно легко удалить, - говорит Галина Андреевна. - Чаще удаляют бородавки на видных местах - лице, шее, руках. Среди клиентов одинаково много мужчин и женщин. Очищение кожи от веснушек проводим в два этапа. Сначала снимаем ороговевшую кожу, а затем наносим средства, которые подавляют выработку меланина. Результат появится через несколько сеансов ".

Родинки удалят с помощью скальпеля и электрокоагуляции.

"С помощью скальпеля бородавки вырезают вместе с кожей. После этого на очищенный участок накладываются косметические швы. Операция очень аккуратная, но могут остаться небольшие рубцы. При электрокоагуляции бородавки удаляют с помощью электрического тока. Вирусы папилломы человека погибают, а на месте удаления остается небольшое корочка, которая потом сама отпадет. Можно бородавки замораживать. Но лучше удалить лазером, потому что эта процедура безболезненна. Рана под бородавкой заживает быстро. На месте не остается следа ".

Стоимость процедуры от 100 до 500 грн. Не соглашайтесь на процедуру без анализа на злокачественные образования. Только тогда можно быть спокойным за последствия. Также косметолог не советует прибегать к народным методам удаления бородавок. Химический пилинг, по словам Лимарук, делает цвет лица ровным и светлым, удаляет морщины.

"Женщины за 40 с помощью пилинга могут скрыть мелкие морщины. Кожа становится упругой, потому что пилинг улучшает кровообращение. В день пилинга нельзя употреблять спиртное, наносить кремы и посещать солярий. Процедуру не делают беременным, простуженным и тем, у кого выскочил на губе герпес или появились высыпания и прыщи ", - говорит косметолог.

Обладательницам жирной кожи косметолог рекомендует делать пилинг раз в неделю.

"Если у вас кожа тонкая и сухая, то процедуру делайте не чаще, чем раз в месяц, - говорит Галина Андреевна. - Потому что сухая кожа имеет тонкий слой кератина. Если его снять, эпидермис будет обезвожен. Отшелушивание дает временный результат, поэтому пилинг разного рода нужно проводить регулярно. На основе этой процедуры косметологи разработали много антицеллюлитных программ. От пилинга кожа лучше "дышит", улучшаются обменные процессы ".

gazeta.ua