В России - рекорд холодов: минус 71 градус

На "полюсе холода" в Оймяконе градусник в начале недели показывал минус 71 градус, сообщает ИноПресса. Это самая низкая температура, когда-либо измеренная в населенном пункте. До этого официальный температурный рекорд Оймякона, достигнутый в 1933 году, составлял минус 68 градусов.

"На этом закончился и вечный спор с Верхоянском, расположенным примерно в 1000 км к северу. Оймякон и Верхоянск боролись за звание населенного пункта с самыми низкими температурами. Теперь Оймякон однозначно лидирует. Температурный рекорд за пределами населенных пунктов достигает минус 89 градусов, его измерили в 1983 году на антарктической станции "Восток", принадлежащей, конечно же, России", - пишет автор.

Автор статьи Улли Кульке отмечает, что жизнь в Оймяконе не замерла, несмотря на холод. По сообщениям сибирских газет, жители заняты своими обычными делами. "Некоторые автовладельцы оставляют моторы постоянно включенными: боятся, что никогда больше не заведутся", - пишет автор. Зато знаменитые в регионе оймяконские лошади не вызывают никаких опасений и по-прежнему остаются на свежем воздухе. Однако, по словам автора, лошади перестали спать и постоянно двигаются, чтобы согреться.