Как не пропустить воспаление легких

Как только у нас в детстве появлялся кашель в следствии банального ОРВИ, заботливые мамы сразу же начинали пугать симптомами воспаления легких. Аналогично - если мы бегали зимой без шапок или форсили в коротких юбках и тонких колготках.

На самом деле пневмония (воспаление легких) - это вполне реальная и достаточно серьезная проблема, причиной которой может быть широкий спектр возбудителей: бактерии, внутриклеточные паразиты, вирусы и грибки. Заболевание также может развиться как осложнение после перенесенной простуды, гриппа, бронхита.

Симптомы воспаления легких

- Сухой и навязчивый кашель не только на протяжении дня, но и ночью. Более того, кашель особенно сильный по ночам и утром.

- Температура от тридцати семи до тридцати девяти с половиной градусов.

- Озноб и чрезмерное потоотделение.

- Учащенное, "кряхтящее" дыхание.

- Постоянное раздувание крыльев носа.

- Болевые ощущения в области груди либо живота.

- Наличие синюшного оттенка вокруг рта.

- Очень сильная головная боль.

- Общая слабость.

- Потеря трудоспособности и аппетита.

- Мокрота при воспалении легких имеется, но она очень сложно отходит, что и причиняет больным достаточно сильную боль в груди.

Стоит помнить, что пневмония – очень сложное заболевание, которое требует своевременного лечения, поэтому при первых же симптомах воспаления легких нужно немедленно обратиться к врачу, который назначит комплексное лечение.

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