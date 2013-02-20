Как не пропустить воспаление легких
Симптомы пневмонии
Как только у нас в детстве появлялся кашель в следствии банального ОРВИ, заботливые мамы сразу же начинали пугать симптомами воспаления легких. Аналогично - если мы бегали зимой без шапок или форсили в коротких юбках и тонких колготках.
На самом деле пневмония (воспаление легких) - это вполне реальная и достаточно серьезная проблема, причиной которой может быть широкий спектр возбудителей: бактерии, внутриклеточные паразиты, вирусы и грибки. Заболевание также может развиться как осложнение после перенесенной простуды, гриппа, бронхита.
Симптомы воспаления легких
- Сухой и навязчивый кашель не только на протяжении дня, но и ночью. Более того, кашель особенно сильный по ночам и утром.
- Температура от тридцати семи до тридцати девяти с половиной градусов.
- Озноб и чрезмерное потоотделение.
- Учащенное, "кряхтящее" дыхание.
- Постоянное раздувание крыльев носа.
- Болевые ощущения в области груди либо живота.
- Наличие синюшного оттенка вокруг рта.
- Очень сильная головная боль.
- Общая слабость.
- Потеря трудоспособности и аппетита.
- Мокрота при воспалении легких имеется, но она очень сложно отходит, что и причиняет больным достаточно сильную боль в груди.
Стоит помнить, что пневмония – очень сложное заболевание, которое требует своевременного лечения, поэтому при первых же симптомах воспаления легких нужно немедленно обратиться к врачу, который назначит комплексное лечение.