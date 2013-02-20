Сало - лекарство от ста болезней

Сало богато ценными жирными кислотами, которые участвуют в строительстве клеток организма, а также играют немаловажную роль в образовании гормонов. Свиное сало издавна широко применяют в народной медицине.

• При зубной боли – небольшой ломтик очищенного от соли сала без кожи приложи к больному зубу на 15-20 мин.

• При варикозном расширении вен приложи ломтики несоленого сала на больные места (узлы) и закрепи их повязкой, которую нужно менять раз в сутки.

• Мастит лечат так же, только вместо свежего сала используют старое.

• При геморрое разотри старое сало с небольшим количеством репчатого лука и введи смесь в прямую кишку. Делай это регулярно на ночь до облегчения состояния.

• Для удаления бородавок смешай топленое сало с натертым чесноком в пропорции 2:1, нанеси смесь на бородавку и закрепи повязкой. Смесь нужно менять раз в сутки.

• При растрескивании кожи на пятках распарь ногу горячей водой, удали ороговевший слой кожи пемзой и приложи ломтики старого сала, очищенного от соли. Делать это нужно несколько раз в день.

• При мокнущей экземе 2 ст. л. вытопленного несоленого свиного жира подогрей и смешай с 2 белками куриных яиц, 100 г паслена и 1 л сока чистотела. Тщательно перемешав, смесь настаивай 2-3 дня, а затем смазывай ею больные места.

• При нарушении подвижности суставов после травмы 100 г свиного жира смешай с 1 ст. л. поваренной соли и вотри в область сустава, а затем наложи на него согревающую повязку.

• При болях в суставах смажь их на ночь смальцем, сверху наложи компрессную бумагу и шерстяной шарф. Вместо смальца можешь использовать старое свиное сало, пропущенное через мясорубку, в которое добавь немного меда.

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