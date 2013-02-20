Можно ли похудеть на бутербродах?

Кажется, что "бутербродная диета" только поможет нам набрать лишний вес, однако это только так кажется. Людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом и которые

хотят за четыре дня сбросить до трех килограммов, некоторые специалисты советуют придерживаться рациона питания, при котором нужно питаться только бутербродами.

Не надо думать, что вам придется питаться привычными сендвичами - с маслом, жирным мясом, колбасой и другими наполнителями. Основу диетических бутербродов будут составлять хлебцы, цельнозерновой или отрубной хлеб. Главное, чтобы количество употребляемого в день хлеба не превысило 500 граммов. Любимые и некалорийные продукты кладутся тонким слоем на хлеб и употребляются каждые два часа.

telegraf.com.ua