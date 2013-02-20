Крабовые палочки - вредны или полезны?

Когда-то, в 50-е годы, полки продуктовых магазинов в Советском Союзе были заставлены консервными банками с натуральным крабовым мясом. Покупателей, недоверчиво относящихся к этому продукту, заманивали рекламным слоганом: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!» Эти времена давно прошли, и сейчас покупка баночки крабового мяса становится целым событием - стоимость его очень велика. Но в магазинах появились крабовые палочки – суррогатный заменитель этого деликатеса.

Изначально изготавливать крабовые палочки начали японцы, используя в качестве основы так называемую сурими – плотную массу без аромата и вкуса, сделанную из вымоченного, а затем сублимированного филе морской рыбы белого цвета. Обычно для ее изготовления используют треску, минтай и хек. После обработки рыбы и приготовления сурими в ней остается еще некоторое количество витаминов, минералов и других ценных питательных веществ, которые присутствуют в натуральной рыбе.

Безвкусная основа (сурими) подвергается дальнейшей обработке – в нее добавляют красители, ароматизаторы, загустители, вкусовые добавки, консерванты и улучшитель вкуса. В последнее время, кроме сурими, в качестве основы для крабовых палочек, креветочного и крабового искусственного мяса некоторые производители стали использовать соевый или яичный белок и крахмал. Естественно, что пользы от этих ингредиентов никакой.

Покупая крабовые палочки, обращайте внимание на их состав, который должен быть обязательно указан на упаковке. В качественном продукте состав сурими должен быть преобладающим – в пределах 25-45%. В этом случае именно рыбный фарш указывается на первом месте в списке ингредиентов.

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