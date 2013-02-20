Аскорбинка снижает риск простуды на 50%

Выяснилось, что витамин С снижает риск простуды на 50% среди людей, подвергавших свое тело непродолжительному физическому стрессу. А пловцы, которые подхватили простуду, сумели в два раза быстрее расправиться с инфекцией благодаря витамину.

В целом же дети лучше реагировали на витамин (им хватало всего одного грамма витамина, чтобы уменьшить продолжительность простуды на 18%; среди взрослых длительность сокращалась лишь на 8%). В среднем взрослые люди болеют 2-3 раза в год, а у детей до полдюжины эпизодов.

Витамин может с этим справиться. Но у ученых имеются опасения. Было доказано, что ежедневный прием добавок с витамином повышал риск образования камней в почках в два раза. Специалисты винят во всем побочный продукт витамина.