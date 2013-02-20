Количество беженцев из Сирии возросло до 850 тысяч

Число беженцев из Сирии, покинувших свои дома в ходе вооруженного конфликта между силами оппозиции и правительственными войсками, достигло 850 тысяч человек.

Об этом представитель Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН Бабар Балуш сообщил на брифинге в Женеве, передает РИА «Новости».

"По данным на 17 февраля, 850 тысяч сирийских беженцев зарегистрированы или ожидают регистрации (в соседних странах)", - сказал Б.Балуш, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Ранее УВКБ прогнозировало, что в течение нескольких месяцев число беженцев может превысить миллион человек. С начала конфликта 2,5 миллиона сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, но остались на территории страны.

Конфликт не прекращается в Сирии с марта 2011 года. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.