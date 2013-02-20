В США взорвалась газовая магистраль
09:13, 20 февраля 2013Зарубежные новости
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Ранены 18 человек
Мощный взрыв произошел во вторник вечером в американском Канзас-Cити (штат Миссури), ранены 18 человек.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным полиции, легковой автомобиль протаранил газовую магистраль в деловом районе города, после чего раздался взрыв и начался пожар.
Огнем охвачены несколько строений. По словам очевидцев, высота пламени достигает нескольких метров. На место происшествия прибыли десятки автомобилей пожарной службы и "скорой помощи".
Состояние четверых пострадавших - критическое.
Источник: http://www.itar-tass.com/c1/655012.html
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