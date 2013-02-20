Травяная ванна поможет похудеть

Ванна с травами прекрасно решает проблему лишнего веса. Оптимальная температура воды в ванной 36 градусов. В теплой воде можно полежать полчаса, а если есть время, то и целый час. Обычно я провожу эту процедуру перед сном. Таким образом убиваю трех зайцев: худею, расслабляюсь для хорошего сна и читаю что-то полезное , рассказывает Наталья Король.

В воду надо обязательно добавить отвар трав, заготовленный заранее. Для этого сухие или свежие травы надо залить кипяченой водой и поставить на огонь. Довести до кипения, огонь убавить и кипятить 15 минут. Потом еще минут 40 отвар настаивается, процеживается и добавляется в ванну с водой.

"Отвар трав регулирует обмен веществ в нашем организме, выводит из него вредные вещества и шлаки через расширенные кожные поры, очищает их. Удаляет старые клетки, которые придавали коже тусклый нездоровый вид. Кожа уже после первой ванны становится более эластичной, упругой, шелковистой. После нескольких таких процедур организм начинает избавляться и от лишних жировых отложений. Я реально похудела за 2 месяца, принимая по одной, иногда две ванны в неделю! Причем без всяких издевательств над собой! "

В отвар Наталья бросает ромашку, которая очищает кожу, заживляет все царапины, череду - нею принято купать младенцев, потому что она прекрасно успокаивает все раздражения, чистотел, который способствует омоложению (надо брать 1-2 веточки, поскольку в больших дозах он ядовит). Можно еще добавить крапиву, листья березы, мяты, спорыш, шалфей, клевер, веточки ели, сосны, черной смородины, вишни, малины.

"Когда есть мед, бросаю и мед, кожа после него бархатная", - говорит женщина.

Перед сном она выпивает жиросжигающий коктейль. Для этого смешивают стакан нежирного кефира с молотым красным перцем (на кончике ножа) и 0, 5 чайной ложки молотого имбиря и 0, 5 чайной ложки корицы.

gazeta.ua