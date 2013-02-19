Аквааэробика - одна из мощных методик похудения

За­ня­тия в бас­сей­не от­но­сят­ся к ща­дя­щим, но эф­фек­тив­ным ви­дам тре­ни­ро­вок. Сбро­сить лиш­ний вес и под­тя­нуть мыш­цы но­во­ис­пе­чен­ным ма­мам по­мо­жет ак­ва­аэ­ро­би­ка.

За­би­рая часть ве­са на се­бя, во­да по­зво­ля­ет вы­пол­нять уп­раж­не­ния с боль­шей лег­костью, чем на су­ше. Для жен­ско­го ор­га­низ­ма, не­дав­но пе­ре­нес­ше­го ро­ды, та­кие усло­вия для за­ня­тий спор­том мож­но счи­тать оп­ти­маль­ны­ми и мак­си­маль­но без­опас­ны­ми.

Эксклю­зив­ные пре­иму­щест­ва

Вы­пол­нять уп­раж­не­ния в бас­сей­не лег­че, чем на су­ше, ведь во вре­мя ак­ват­ре­ни­ров­ки те­ло на­хо­дит­ся в со­сто­я­нии, по­хо­жем на не­ве­со­мость.

Од­нов­ре­мен­но вод­ные мас­сы да­вят на внут­рен­ние ор­га­ны, от­че­го уве­ли­чи­ва­ет­ся от­ток лим­фы и улуч­ша­ет­ся кро­во­об­ра­ще­ние.

В та­ких усло­ви­ях в про­ра­ба­ты­ва­е­мых мыш­цах скап­ли­ва­ет­ся го­раз­до мень­ше мо­лоч­ной кис­ло­ты, чем пос­ле за­ня­тий в спорт­за­ле. Это ве­щест­во, кро­ме окис­ле­ния мо­ло­ка, вы­зы­ва­ет бо­лез­нен­ные ощу­ще­ния пос­ле фи­зи­чес­ких на­гру­зок.

Еще один «ак­вап­люс»: до­пол­ни­тель­ные ка­ло­рии сжи­га­ют­ся бла­го­да­ря то­му, что тем­пе­ра­ту­ра во­ды в бас­сей­не ни­же тем­пе­ра­ту­ры те­ла. Что­бы со­греть­ся, ор­га­низм вы­нуж­ден пус­тить в топ­ку лиш­ний жир.

Кро­ме то­го, в бас­сей­не для за­ня­тий фит­не­сом со­зда­ет­ся мак­си­маль­но бла­гоп­ри­ят­ная пси­хо­ло­ги­чес­кая ат­мо­сфе­ра. Во вре­мя тре­ни­ро­вок в спорт­за­ле из-за на­бран­ных во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти ки­ло­грам­мов не­ко­то­рые жен­щи­ны чувст­ву­ют се­бя не­уют­но, го­ло­ва за­ня­та мыс­ля­ми о том, что ду­ма­ют окру­жа­ю­щие, труд­но скон­цент­ри­ро­вать­ся и пра­виль­но вы­пол­нить уп­раж­не­ние.

Ак­ва­фит­нес эту про­бле­му сни­ма­ет: ниж­няя часть те­ла скры­та под во­дой, так что для стес­не­ния при­чин нет. И, на­ко­нец, от за­ня­тий в бас­сей­не есть кос­ме­ти­чес­кий ре­зуль­тат. Во вре­мя ак­ва­ма­нев­ров ко­жа увлаж­ня­ет­ся и ста­но­вит­ся бо­лее элас­тич­ной бла­го­да­ря эф­фек­ту лег­ко­го гид­ро­мас­са­жа.

На осо­бом по­ло­же­нии

Не­смот­ря на все пре­иму­щест­ва ак­ва­фит­не­са, в пос­ле­ро­до­вой пе­ри­од ряд предо­сто­рож­нос­тей все же важ­но со­блюс­ти.

•Не сто­ит спе­шить. На про­тя­же­нии не­сколь­ких ме­ся­цев пос­ле ро­дов ор­га­низм не го­тов к рез­кой по­те­ре ве­са, осо­бен­но если вы кор­ми­те ма­лы­ша гру­дью.

•Чрез­мер­ные ак­ва­на­груз­ки на по­ка еще не окреп­ший ор­га­низм мо­гут за­кон­чить­ся рас­тя­же­ни­ям свя­зок та­зо­бед­рен­но­го сус­та­ва и раз­ви­ти­ем гры­жи по­яс­нич­но­го от­де­ла по­зво­ноч­ни­ка. Ритм тре­ни­ро­вок дол­жен быть ща­дя­щим. На на­чаль­ном эта­пе сто­ит огра­ни­чить­ся ходь­бой в во­де на глу­би­не по по­яс и пла­ва­ни­ем в спо­кой­ном тем­пе. Да­же та­кие эле­мен­тар­ные уп­раж­не­ния раз­гру­зят ус­тав­ший по­зво­ноч­ник, улуч­шат кро­во­об­ра­ще­ние и под­тя­нут ко­жу. При­сту­пать к плав­но­му на­ра­щи­ва­нию на­гру­зок и са­мым про­с­тым трю­кам мож­но толь­ко с раз­ре­ше­ния тре­не­ра.

•С про­ра­бот­кой мышц верх­не­го пле­че­во­го по­яса (рук, плеч, гру­ди) кор­мя­щим ма­мам при­дет­ся по­вре­ме­нить: на­груз­ка на эти час­ти те­ла вле­чет за со­бой вы­ра­бот­ку не­ко­то­ро­го ко­ли­чест­ва мо­лоч­ной кис­ло­ты. Да­же не­боль­шая кон­цент­ра­ция это­го ве­щест­ва вы­зы­ва­ет окис­ле­ние ма­те­рин­ско­го мо­ло­ка, и ма­лыш мо­жет от­ка­зать­ся от гру­ди.

•Пос­ле ке­са­ре­ва се­че­ния ис­клю­ча­ет­ся на­груз­ка на мыш­цы жи­во­та до то­го мо­мен­та, по­ка не про­изой­дет пол­ное за­жив­ле­ние швов и тка­ней.

•На на­чаль­ном эта­пе на­груз­ки долж­ны ло­жить­ся в ос­нов­ном на но­ги, пресс и по­яс­ни­цу. В даль­ней­шем, если по­зво­лит са­мо­чувст­вие и по­явит­ся же­ла­ние, на­груз­ки мо­гут быть уве­ли­че­ны, а на­бор уп­раж­не­ний – рас­ши­рен. Обыч­но тре­не­ры до­бав­ля­ют уп­раж­не­ния, ко­то­рые укреп­ля­ют сер­деч­но-со­су­дис­тую сис­те­му, вы­ра­ба­ты­ва­ют вы­нос­ли­вость и раз­ви­ва­ют гиб­кость.

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