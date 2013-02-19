Аквааэробика - одна из мощных методик похудения
Максимально безопасно
Занятия в бассейне относятся к щадящим, но эффективным видам тренировок. Сбросить лишний вес и подтянуть мышцы новоиспеченным мамам поможет аквааэробика.
Забирая часть веса на себя, вода позволяет выполнять упражнения с большей легкостью, чем на суше. Для женского организма, недавно перенесшего роды, такие условия для занятий спортом можно считать оптимальными и максимально безопасными.
Эксклюзивные преимущества
Выполнять упражнения в бассейне легче, чем на суше, ведь во время акватренировки тело находится в состоянии, похожем на невесомость.
Одновременно водные массы давят на внутренние органы, отчего увеличивается отток лимфы и улучшается кровообращение.
В таких условиях в прорабатываемых мышцах скапливается гораздо меньше молочной кислоты, чем после занятий в спортзале. Это вещество, кроме окисления молока, вызывает болезненные ощущения после физических нагрузок.
Еще один «акваплюс»: дополнительные калории сжигаются благодаря тому, что температура воды в бассейне ниже температуры тела. Чтобы согреться, организм вынужден пустить в топку лишний жир.
Кроме того, в бассейне для занятий фитнесом создается максимально благоприятная психологическая атмосфера. Во время тренировок в спортзале из-за набранных во время беременности килограммов некоторые женщины чувствуют себя неуютно, голова занята мыслями о том, что думают окружающие, трудно сконцентрироваться и правильно выполнить упражнение.
Аквафитнес эту проблему снимает: нижняя часть тела скрыта под водой, так что для стеснения причин нет. И, наконец, от занятий в бассейне есть косметический результат. Во время акваманевров кожа увлажняется и становится более эластичной благодаря эффекту легкого гидромассажа.
На особом положении
Несмотря на все преимущества аквафитнеса, в послеродовой период ряд предосторожностей все же важно соблюсти.
•Не стоит спешить. На протяжении нескольких месяцев после родов организм не готов к резкой потере веса, особенно если вы кормите малыша грудью.
•Чрезмерные акванагрузки на пока еще не окрепший организм могут закончиться растяжениям связок тазобедренного сустава и развитием грыжи поясничного отдела позвоночника. Ритм тренировок должен быть щадящим. На начальном этапе стоит ограничиться ходьбой в воде на глубине по пояс и плаванием в спокойном темпе. Даже такие элементарные упражнения разгрузят уставший позвоночник, улучшат кровообращение и подтянут кожу. Приступать к плавному наращиванию нагрузок и самым простым трюкам можно только с разрешения тренера.
•С проработкой мышц верхнего плечевого пояса (рук, плеч, груди) кормящим мамам придется повременить: нагрузка на эти части тела влечет за собой выработку некоторого количества молочной кислоты. Даже небольшая концентрация этого вещества вызывает окисление материнского молока, и малыш может отказаться от груди.
•После кесарева сечения исключается нагрузка на мышцы живота до того момента, пока не произойдет полное заживление швов и тканей.
•На начальном этапе нагрузки должны ложиться в основном на ноги, пресс и поясницу. В дальнейшем, если позволит самочувствие и появится желание, нагрузки могут быть увеличены, а набор упражнений – расширен. Обычно тренеры добавляют упражнения, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, вырабатывают выносливость и развивают гибкость.