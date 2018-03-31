Аллергия – паразитарное заболевание?
Заболевания людей вызывают 287 видов гельминтов и около 70 видов патогенных простейших. Ситуация усугубляется появлением новых паразитов...
Для большинства паразитов наш мозг – всего-навсего среда обитания, где сыро, темно и есть что поесть. В медицинской практике встречаются случаи, когда личинки аскариды попадали в лобные пазухи, в полости черепа и уши.
Аскариды также любят протискиваться сквозь узкие отверстия, проникать в желчный пузырь, печень и вызывать там гнойный холецистит, увеличение печени, перитонит и сепсис. Если они залезут в протоки поджелудочной железы, то спровоцируют острый панкреатит.
Когда личинки аскариды путешествуют из легких к носоглотке, они вызывают повреждение легочной ткани. Затяжные хронические заболевания легких, ОРЗ, бронхиты, астма могут быть следствием этого.
Если у ребенка диатез или другие виды аллергии, он часто болеет, легковозбудим, у него бывают запоры и плохой сон по ночам, тогда вероятность присутствия паразитов очень высокая!
Действительно, аллергия – частый признак паразитарного заболевания органов.
В этом плане особого внимания заслуживают собаки, основные переносчики токсокароза-нематодоза, проявляющегося у людей выраженными аллергозами, включая легочную патологию и бронхиальную астму, поражение органов зрения с возможным развитием слепоты.
А вот при стронгилоидозе, если в ранней стадии наблюдаются симптомы аллергического характера со стороны кожи и легких, то в поздней стадии преобладают поражения органов пищеварительной системы.
Часто до выявления этого паразита (нематоды) людям ставили диагнозы и лечили их от эозинофильного лейкоза, коллагеноза, туберкулеза легких, нейродермита, лимфогранулематоза, бронхиальной астмы, пневмонии, болезни Боткина, хронического холецистита, острой дизентерии, хронического панкреатита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, хронического энтероколита, хронического гастрита. Естественно, что лишь теряли время, средства и здоровье пациентов.
Заболевания людей вызывают 287 видов гельминтов и около 70 видов патогенных простейших. Помимо классических паразитарных болезней, ситуация усугубляется появлением новых паразитов и возвратом старых болезней.
Все больше распространяется и такая забытая паразитарная болезнь, как пентастомоз.
Более ста лет назад на бойнях около трети крупного рогатого скота было поражено пентастомой. В связи с переходом на индустриальные способы животноводства об этом паразите забыли. Однако с возобновлением мелких ферм пентастомоз появился вновь. При инвазии (заражении) характерны явления острейшего фарингита, отеки, в том числе дыхательных путей, аллергия, поражения лимфатической системы, печени и летальные исходы.
Кстати, еще одним возбудителем пентастомоза являются различные амфибии и рептилии, как правило, змеи и лягушки. Человек заражается при контакте с ними, а также при использовании их мяса в пищу или для приготовления мазей и других лекарственных средств.
Не менее опасны для здоровья человека спирометры – возбудители спарганоза.
Личиночная стадия спирометр встречается также у лягушек, змей, мелких млекопитающих, кабанов и человека. Заболевание у человека проявляется аллергическими явлениями и мигрирующими опухолями различных органов.
Паразиты, подавляя иммунитет, подрывая работу всех органов и систем человека, зачастую становятся причиной различных заболеваний от геморроя до онкологии.
Советский доктор Невядомский в середине XX века серьезно изучал такую зависимость. Даже была создана так называемая паразитарная школа Невядомского.
Он на собственном опыте доказал, что рак можно привить, в частности, он это и сделал – от человека к мыши. На основании чего ученый пришел к выводу, что прививаются не клеточки организма из опухоли, а паразиты, которые находятся в опухоли. Правда, что это за паразиты, он назвать не смог по банальной причине – в то время не было электронных микроскопов.
Спустя много лет биолог Тамара Свищева заявила, что универсальным возбудителем раковых болезней является одноклеточный паразит трихомонада. Но это так и осталось на уровне версии. Хотя в 1996 году паразитарную природу рака подтвердила и ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения). Особенно высок процент среди рака печени, легких, матки, мочевого пузыря.
Наука развивается по нескольким направлениям, но, чтобы выйти на истину, нужны большие средства для исследований, поэтому многие эксперименты, к сожалению, заканчиваются на уровне версий.
Необходимо укреплять общий и антипаразитарный иммунитет, контролировать работу печени – как основного фильтра организма, очищать кровь и лимфу.
Ведь грибки и глисты мигрируют и приспосабливаются к жизни и во рту, и в легких, в кишечнике, крови, костях, внутренних органах, повсюду. Особенно это актуально для тех, кто входит в группу риска – любителей путешествовать в другие страны, тех, кто пьет воду из непроверенных источников, а также владельцев собак или кошек.
Например, с собаками связано резкое увеличение распространения дирофиляриоза, который переносят комары. В условиях городской квартиры передача дирофилярий может осуществляться подвальными комарами при наличии больной собаки.
Дирофиляриоз проявляется локальными мигрирующими отеками, подкожными узлами и поражениями глаз. Специфический признак заболевания – ощущение шевеления и ползания живого червя внутри утолщения, опухоли или подкожного узла. Лечение этого гельминтоза состоит в хирургическом удалении узлов. Кроме того, дирофилярий вызывает тяжелую сердечную патологию как у собак, так и у людей.
В группу риска входят и любители мяса. Высокая концентрация паразитов наблюдается в таких мясных продуктах, как бекон, ветчина, сосиски, колбасы, отбивные. Особую опасность представляет трихинеллез, которым заражаются через мясо больных трихинеллезом свиней и других животных.
Десятки тысяч людей ежегодно заболевают трематодозами, вызываемыми гельминтами-сосальщиками, и цестодозами. Заражение этими гельминтами-лентецами происходит в результате употребления в пищу недостаточно термически обработанной речной рыбы.
Бычьим и свиным цепнями через мясо больных животных заражается ежегодно тысячи россиян. Для их развития достаточно съесть не доваренное или не прожаренное мясо — свинину или говядину. Именно человек для обоих гельминтов служит окончательным хозяином.
Взрослые гельминты паразитируют в тонкой кишке. В длину они достигают от 2 до 10 метров, живут до 20 лет. У этих паразитов есть приспособления, которые они используют для того, чтобы удержаться внутри организма человека, это присоски, крючки. Из-за своих размеров они способны вызвать кишечную непроходимость. При цистицеркозе могут поражаться любые ткани организма, перерождающиеся постепенно в некроз и склероз.
Связанные с водопроводной водой вспышки кишечных инфекций возникают в случае, когда не проводится достаточная фильтрация, а выполняется только обеззараживание воды хлором.