Для боль­шинст­ва па­ра­зи­тов наш мозг – все­го-на­все­го сре­да оби­та­ния, где сы­ро, тем­но и есть что по­есть. В ме­ди­цин­ской прак­ти­ке встре­ча­ют­ся слу­чаи, ког­да ли­чин­ки ас­ка­ри­ды по­па­да­ли в лоб­ные па­зу­хи, в по­лос­ти че­ре­па и уши.

Ас­ка­ри­ды так­же лю­бят про­тис­ки­вать­ся сквозь уз­кие отвер­стия, про­ни­кать в желч­ный пу­зырь, пе­чень и вы­зы­вать там гной­ный хо­ле­цис­тит, уве­ли­че­ние пе­че­ни, пе­ри­то­нит и сеп­сис. Если они за­ле­зут в про­то­ки под­же­лу­доч­ной же­ле­зы, то спро­во­ци­ру­ют ост­рый пан­кре­атит.

Ког­да ли­чин­ки ас­ка­ри­ды пу­те­шест­ву­ют из лег­ких к но­со­глот­ке, они вы­зы­ва­ют по­вреж­де­ние ле­гоч­ной тка­ни. За­тяж­ные хро­ни­чес­кие за­бо­ле­ва­ния лег­ких, ОРЗ, брон­хи­ты, аст­ма мо­гут быть следст­ви­ем это­го.

Если у ре­бен­ка диа­тез или дру­гие ви­ды ал­лер­гии, он час­то бо­ле­ет, лег­ко­воз­бу­дим, у не­го бы­ва­ют за­по­ры и пло­хой сон по но­чам, тог­да ве­ро­ят­ность при­сут­ст­вия па­ра­зи­тов очень вы­со­кая!

Дейст­ви­тель­но, ал­лер­гия – ча­с­тый при­знак па­ра­зи­тар­но­го за­бо­ле­ва­ния ор­га­нов.

В этом пла­не осо­бо­го вни­ма­ния за­слу­жи­ва­ют со­ба­ки, ос­нов­ные пе­ре­нос­чи­ки ток­со­ка­ро­за-не­ма­то­до­за, про­яв­ля­ю­ще­го­ся у лю­дей вы­ра­жен­ны­ми ал­лер­го­за­ми, вклю­чая ле­гоч­ную па­то­ло­гию и брон­хи­аль­ную аст­му, по­ра­же­ние ор­га­нов зре­ния с воз­мож­ным раз­ви­ти­ем сле­по­ты.

А вот при строн­ги­ло­и­до­зе, если в ран­ней ста­дии на­блю­да­ют­ся симп­то­мы ал­лер­ги­чес­ко­го ха­рак­те­ра со сто­ро­ны ко­жи и лег­ких, то в позд­ней ста­дии пре­об­ла­да­ют по­ра­же­ния ор­га­нов пи­ще­ва­ри­тель­ной сис­те­мы.

Час­то до вы­яв­ле­ния это­го па­ра­зи­та (не­ма­то­ды) лю­дям ста­ви­ли ди­аг­но­зы и ле­чи­ли их от эози­но­филь­но­го лей­ко­за, кол­ла­ге­но­за, ту­бер­ку­ле­за лег­ких, ней­ро­дер­ми­та, лим­фог­ра­ну­ле­ма­то­за, брон­хи­аль­ной аст­мы, пнев­мо­нии, бо­лез­ни Бот­ки­на, хро­ни­чес­ко­го хо­ле­цис­ти­та, ост­рой ди­зен­те­рии, хро­ни­чес­ко­го пан­кре­ати­та, яз­вен­ной бо­лез­ни же­луд­ка и 12-перст­ной киш­ки, хро­ни­чес­ко­го эн­те­ро­ко­ли­та, хро­ни­чес­ко­го гаст­ри­та. Ес­тест­вен­но, что лишь те­ря­ли вре­мя, средст­ва и здо­ровье па­ци­ен­тов.

За­бо­ле­ва­ния лю­дей вы­зы­ва­ют 287 ви­дов гель­мин­тов и око­ло 70 ви­дов па­то­ген­ных прос­тей­ших. По­ми­мо клас­си­чес­ких па­ра­зи­тар­ных бо­лез­ней, си­ту­а­ция усу­губ­ля­ет­ся по­яв­ле­ни­ем но­вых па­ра­зи­тов и воз­вра­том ста­рых бо­лез­ней.

Все боль­ше рас­прост­ра­ня­ет­ся и та­кая за­бы­тая па­ра­зи­тар­ная бо­лезнь, как пен­тас­то­моз.

Бо­лее ста лет на­зад на бой­нях око­ло тре­ти круп­но­го ро­га­то­го ско­та бы­ло по­ра­же­но пен­тас­то­мой. В свя­зи с пе­ре­хо­дом на ин­дуст­ри­аль­ные спо­со­бы жи­вот­но­водст­ва об этом па­ра­зи­те за­бы­ли. Од­на­ко с воз­об­нов­ле­ни­ем мел­ких ферм пен­тас­то­моз по­явил­ся вновь. При ин­ва­зии (за­ра­же­нии) ха­рак­тер­ны яв­ле­ния ост­рей­ше­го фа­рин­ги­та, оте­ки, в том чис­ле ды­ха­тель­ных пу­тей, ал­лер­гия, по­ра­же­ния лим­фа­ти­чес­кой сис­те­мы, пе­че­ни и ле­таль­ные ис­хо­ды.

Кста­ти, еще од­ним воз­бу­ди­те­лем пен­тас­то­мо­за яв­ля­ют­ся раз­лич­ные ам­фи­бии и реп­ти­лии, как пра­ви­ло, змеи и ля­гуш­ки. Че­ло­век за­ра­жа­ет­ся при кон­так­те с ни­ми, а так­же при ис­поль­зо­ва­нии их мя­са в пи­щу или для при­го­тов­ле­ния ма­зей и дру­гих ле­кар­ст­вен­ных средств.

Не ме­нее опас­ны для здо­ровья че­ло­ве­ка спи­ро­мет­ры – воз­бу­ди­те­ли спар­га­но­за.

Ли­чи­ноч­ная ста­дия спи­ро­метр встре­ча­ет­ся так­же у ля­гу­шек, змей, мел­ких мле­ко­пи­та­ю­щих, ка­ба­нов и че­ло­ве­ка. За­бо­ле­ва­ние у че­ло­ве­ка про­яв­ля­ет­ся ал­лер­ги­чес­ки­ми яв­ле­ни­я­ми и миг­ри­ру­ю­щи­ми опу­хо­ля­ми раз­лич­ных ор­га­нов.

Па­ра­зи­ты, по­дав­ляя им­му­ни­тет, под­ры­вая ра­бо­ту всех ор­га­нов и сис­тем че­ло­ве­ка, за­час­тую ста­но­вят­ся при­чи­ной раз­лич­ных за­бо­ле­ва­ний от ге­мор­роя до он­ко­ло­гии.

Со­вет­ский док­тор Не­вя­дом­ский в се­ре­ди­не XX ве­ка серь­ез­но изу­чал та­кую за­ви­си­мость. Да­же бы­ла со­зда­на так на­зы­ва­е­мая па­ра­зи­тар­ная шко­ла Не­вя­дом­ско­го.

Он на собст­вен­ном опы­те до­ка­зал, что рак мож­но при­вить, в част­нос­ти, он это и сде­лал – от че­ло­ве­ка к мы­ши. На ос­но­ва­нии че­го уче­ный при­шел к вы­во­ду, что при­ви­ва­ют­ся не кле­точ­ки ор­га­низ­ма из опу­хо­ли, а па­ра­зи­ты, ко­то­рые на­хо­дят­ся в опу­хо­ли. Прав­да, что это за па­ра­зи­ты, он на­звать не смог по ба­наль­ной при­чи­не – в то вре­мя не бы­ло элек­трон­ных мик­ро­ско­пов.

Спус­тя мно­го лет био­лог Та­ма­ра Сви­ще­ва за­яви­ла, что уни­вер­саль­ным воз­бу­ди­те­лем ра­ко­вых бо­лез­ней яв­ля­ет­ся од­нок­ле­точ­ный па­ра­зит три­хо­мо­на­да. Но это так и оста­лось на уров­не вер­сии. Хо­тя в 1996 го­ду па­ра­зи­тар­ную при­ро­ду ра­ка под­твер­ди­ла и ВОЗ (Все­мир­ная Ор­га­ни­за­ция Здра­во­ох­ра­не­ния). Осо­бен­но вы­сок про­цент сре­ди ра­ка пе­че­ни, лег­ких, мат­ки, мо­че­во­го пу­зы­ря.

На­ука раз­ви­ва­ет­ся по не­сколь­ким на­прав­ле­ни­ям, но, что­бы вый­ти на ис­ти­ну, нуж­ны боль­шие средст­ва для ис­сле­до­ва­ний, по­это­му мно­гие экс­пе­ри­мен­ты, к со­жа­ле­нию, за­кан­чи­ва­ют­ся на уров­не вер­сий.

Необходимо укреп­лять об­щий и ан­ти­па­ра­зи­тар­ный им­му­ни­тет, кон­тро­ли­ро­вать ра­бо­ту пе­че­ни – как ос­нов­но­го филь­тра ор­га­низ­ма, очи­щать кровь и лим­фу.

Ведь гриб­ки и гли­с­ты миг­ри­ру­ют и при­спо­саб­ли­ва­ют­ся к жиз­ни и во рту, и в лег­ких, в ки­шеч­ни­ке, кро­ви, кос­тях, внут­рен­них ор­га­нах, по­всю­ду. Осо­бен­но это ак­ту­аль­но для тех, кто вхо­дит в груп­пу рис­ка – лю­би­те­лей пу­те­шест­во­вать в дру­гие стра­ны, тех, кто пьет во­ду из не­про­ве­рен­ных ис­точ­ни­ков, а так­же вла­дель­цев со­бак или ко­шек.

На­при­мер, с со­ба­ка­ми свя­за­но рез­кое уве­ли­че­ние рас­прост­ра­не­ния ди­ро­фи­ля­рио­за, ко­то­рый пе­ре­но­сят ко­ма­ры. В усло­ви­ях го­род­ской квар­ти­ры пе­ре­да­ча ди­ро­фи­ля­рий мо­жет осу­щест­влять­ся под­валь­ны­ми ко­ма­ра­ми при на­ли­чии боль­ной со­ба­ки.

Ди­ро­фи­ля­ри­оз про­яв­ля­ет­ся ло­каль­ны­ми миг­ри­ру­ю­щи­ми оте­ка­ми, под­кож­ны­ми уз­ла­ми и по­ра­же­ни­я­ми глаз. Спе­ци­фи­чес­кий при­знак за­бо­ле­ва­ния – ощу­ще­ние ше­ве­ле­ния и пол­за­ния жи­во­го чер­вя внут­ри утол­ще­ния, опу­хо­ли или под­кож­но­го уз­ла. Ле­че­ние это­го гель­мин­то­за со­сто­ит в хи­рур­ги­чес­ком уда­ле­нии уз­лов. Кро­ме то­го, ди­ро­фи­ля­рий вы­зы­ва­ет тя­же­лую сер­деч­ную па­то­ло­гию как у со­бак, так и у лю­дей.

В груп­пу рис­ка вхо­дят и лю­би­те­ли мя­са. Вы­со­кая кон­цент­ра­ция па­ра­зи­тов на­блю­да­ет­ся в та­ких мяс­ных про­дук­тах, как бе­кон, вет­чи­на, со­сис­ки, кол­ба­сы, от­бив­ные. Осо­бую опас­ность пред­став­ля­ет три­хи­нел­лез, ко­то­рым за­ра­жа­ют­ся че­рез мя­со боль­ных три­хи­нел­ле­зом сви­ней и дру­гих жи­вот­ных.

Де­сят­ки ты­сяч лю­дей еже­год­но за­бо­ле­ва­ют тре­ма­то­до­за­ми, вы­зы­ва­е­мы­ми гель­мин­та­ми-со­саль­щи­ка­ми, и цес­то­до­за­ми. За­ра­же­ние эти­ми гель­мин­та­ми-лен­те­ца­ми про­ис­хо­дит в ре­зуль­та­те упо­треб­ле­ния в пи­щу не­до­ста­точ­но тер­ми­чес­ки об­ра­бо­тан­ной реч­ной ры­бы.

Бычь­им и сви­ным цеп­ня­ми че­рез мя­со боль­ных жи­вот­ных за­ра­жа­ет­ся еже­год­но ты­ся­чи рос­си­ян. Для их раз­ви­тия до­ста­точ­но съесть не до­ва­рен­ное или не про­жа­рен­ное мя­со — сви­ни­ну или го­вя­ди­ну. Имен­но че­ло­век для обо­их гель­мин­тов слу­жит окон­ча­тель­ным хо­зя­и­ном.

Взрос­лые гель­мин­ты па­ра­зи­ти­ру­ют в тон­кой киш­ке. В дли­ну они до­сти­га­ют от 2 до 10 мет­ров, жи­вут до 20 лет. У этих па­ра­зи­тов есть при­спо­соб­ле­ния, ко­то­рые они ис­поль­зу­ют для то­го, что­бы удер­жать­ся внут­ри ор­га­низ­ма че­ло­ве­ка, это при­сос­ки, крюч­ки. Из-за сво­их раз­ме­ров они спо­соб­ны вы­звать ки­шеч­ную не­про­хо­ди­мость. При цис­ти­цер­ко­зе мо­гут по­ра­жать­ся лю­бые тка­ни ор­га­низ­ма, пе­ре­рож­да­ю­щи­е­ся по­сте­пен­но в нек­роз и скле­роз.

Свя­зан­ные с во­до­про­вод­ной во­дой вспыш­ки ки­шеч­ных ин­фек­ций воз­ни­ка­ют в слу­чае, ког­да не про­во­дит­ся до­ста­точ­ная филь­тра­ция, а вы­пол­ня­ет­ся толь­ко обез­за­ра­жи­ва­ние во­ды хло­ром.

dytyna.info