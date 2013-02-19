«Шоковые» методы похудения

Если в первые недели диеты вес снижается стабильно, то по прошествии некоторого времени начинаются разные «плато», срывы или даже неожиданный набор веса. Среди диетичек принято считать, что вернуться на истинный путь в такие моменты помогают «шоковые методы» - очень резкое уменьшение количества еды. Tochka.net решила разобраться в их эффективности.

Стоит отметить, что такие методы могут сначала показаться эффективными - цифра на весах станет меньшей, но это иллюзия. Просто от вашего веса отнимется собственно вес еды, которая при нормальной диете все время находится в пищеварительной системе. С пустым желудком вы действительно будете весить меньше, но о потере жировых запасов речь совсем не идет.

Голодание. «Чтобы настроить организм на похудение, я всегда начинаю диета с дня-двух на одной воде. После этого легче ограничивать себя», - приходится часто слышать от активно худеющих девушек. Действительно ли организм «настраивается на похудение»? Да, после голодовки он и вправду «настраивается», вот только не на похудение, а на запасание!

Почувствовав, что есть перебои в питании, организм тут же включает «режим спячки», то есть замедляет обмен веществ, чтобы дотянуть до более сытых времен. Это значит, что энергии будет расходоваться меньше, а значит, чтобы заставить организм пустить в ход жировые запасы, придется есть совсем мало (чем еще сильнее замедлить метаболизм) или заниматься спортом еще более интенсивно. В общем, не самый лучший способ «настройки».

Кроме всего прочего, при голодании сильно страдает печень - желчь продолжает поступать в желчный пузырь, но дальше по пищеварительной системе не проходит, ведь еды нет, а значит, и желчь не нужна. Она остается в пузыре, застаивается и может превратиться в камни.

Разгрузочные дни. Суть таких дней в большинстве случаев сводится к тому, чтобы все время употреблять один не очень калорийный продукт. Первый минус такого плана - калорий все же можно перебрать, даже если есть, например, только яблоки. Пара килограммов даже самой низкокалорийной еды обеспечат вас более чем достаточным количеством энергии.

Во-вторых, однообразный рацион означает, что каких-то питательных элементов так или иначе не будет хватать. Например, в случае с яблоками организму будет сильно не хватать белка, а значит - снова замедленный метаболизм и «плато» вместо «настроенного на похудение» организма.

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