Чем опасно похудение при помощи активированного угля

Киевлянка 20-летняя Ирина Малина пыталась похудеть с помощью активированного угля. О таком средстве прочитала в рекламе в Интернете.

- Писали, что это лучшее в мире средство, быстро сжигает жиры. Обещали, что за неделю похудею на 5-7 килограммов. Начала пить по 6 таблеток угля ежедневно. Принимала его 2 недели. После этого начал болеть желудок, особенно когда резко двигалась. Также кружилась голова, была сильная слабость. С того времени пить уголь перестала, - рассказывает Ирина.

Столичный диетолог Оксана Скиталинська говорит, что принимать активированный уголь для похудения - не лучший выбор.

- Всем хочется быть здоровым и стройным. Из-за этого многие люди мечутся от крайностей в крайности, попивая бесконтрольно на первый взгляд "невинные" лекарства. Садятся на экзотические полуголодные диеты.

Считает, худеть с помощью активированного угля - это шарлатанский метод.

- Его распространяют люди, которые не имеют представления о действии этих лекарств на организм и о дальнейших последствиях. Эти лекарства имеют пористое строение и сильную поглотительную способность. Его назначают при отравлениях, после употребления некачественной или очень жирной пищи, болевом вздутии кишечника. Также чтобы не всасывались токсичные вещества и газы.

На этом показания употреблять активированный уголь заканчиваются.

- Кроме токсинов, уголь поглощает и полезные вещества. Прежде всего - витамины, минералы, белки, жиры. Организм страдает от недостатка этих веществ. От этого нарушается обмен веществ и иммунитет. Кожа станет дряблой, будут выпадать волосы. Также будут нарушения гормонов и зрения.

Активированный уголь не советует принимать при воспалении слизистой оболочки желудка, язвенной болезни. Также при кровотечениях из вен пищевода.

- Кусочки угля могут подразнить и травмировать слизистую желудка. Вызвать осложнения.

Чтобы похудеть, советует есть малокалорийную пищу.

- Со стола нужно убрать абсолютно все сладости, выпечку, пирожные с кремом. Нельзя есть чипсы, сухарики, колбасные изделия и сосиски.

Йогурты с "наполнителями" лучше заменить на натуральные, без добавок, а белый хлеб - на зерновой или отрубной, не употреблять жареной и пересоленной пищи.

- И главное, нужно двигаться: просто много ходить, или бегать трусцой, или танцевать, или посещать бассейн. Двигаясь, мы можем сами контролировать свой вес. Тогда тело будет упругим и стройным.

gazeta.ua