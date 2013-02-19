Что есть, чтобы "загореть" без солярия

Потребление минимум трех порций овощей и фруктов в день, включая морковь, капусту и киви, дает коже здоровый вид и некое подобие загара. Причем, чтобы почувствовать на себе эффект, достаточно всего шести недель, пишет The Daily Mail.

Эксперты из Университета Сент-Эндрюс собрали группу добровольцев, чтобы проанализировать влияние рациона на цвет кожи. Они сделали фотографии людей до начала курса питания и после. Оказалось, фрукты и овощи приводили к усилению естественного красного и желтого подтона кожи (фактически она темнела).

Доктор Росс Вайтхед, руководитель изыскания, полагает, что овощи и фрукты могут стать заменой соляриям. Также проводился отдельный эксперимент: ученые просили людей оценить привлекательность нескольких человек. В итоге чаще всего позитивные отзывы получали "люди со здоровым цветом лица".

За этим стояли каротиноиды - соединения, дающие овощам цвет. Они присутствуют во всех слоях кожи человека и даже в сетчатке (здесь они выполняют защитную функцию). Именно каротиноиды объясняют изменения, происходящие с кожей при переходе на овощи и фрукты.