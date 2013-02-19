Тренажерный зал снижает риск рака простаты на 50%

Исследование, которое провели ученые из Медицинского центра ветеранов в Дареме, Великобритания, установило, что выполнение физических упражнений позволяет существенно снизить возможность возникновения рака предстательной железы у светлокожих мужчин, а в случае его возникновения, они значительно облегчают его течение. Интересно, но полученные данные не влияют на темнокожих мужчин. Ранее проведенные эксперименты устанавливали связь между физическими нагрузками и раком простаты.

Кроме того, специалисты установили, что темнокожие более склонны к возникновению у них этой болезни, чем мужчины со светлой кожей. Причины подобного явления до сих пор установить ученым не удалось. В проведенном опросе приняли участие более чем 300 мужчин обеих рас, но представителей белой расы было больше. Им сделали биопсию простаты, а также опросили об интенсивности их занятий спортом за определенный промежуток времени.

Полученные данные ученые разделили по категориям: сидячий образ, малоподвижный образ, средняя нагрузка и высокая нагрузка. У светлокожих мужчин, которые вошли в подгруппу средней и высокой нагрузки, результаты биопсии показали на 50 процентов меньше риска возникновения рака простаты, чем у тех представителей мужского пола, которые вели сидячий образ жизни. А вот взаимосвязанности между раком простаты и физической активностью у темнокожих мужчин выявлено не было.

Проведенное исследование также ставило целью определить связь между размерами опухоли и физической активностью добровольцев. Заболевшие мужчины, посещающие тренажерный зал, на 13 процентов меньше были склонны к возникновению у них запущенной стадии рака. Что касается темнокожих, то их физическая активность не влияла на течение болезни, хотя известно, что рак простаты у темнокожих мужчин протекает в особо агрессивной форме, пишет medvesti.com