Целебные свойства имбирного чая

Имбирь добавляют не только в различные блюда, его применяют также для приготовления чая. Этот колоритный, насыщенный и ароматный напиток пили еще на Древнем Востоке. Восточные мудрости гласят, что имбирные напитки разогревают кровь, что способствует ускорению обмена веществ и похудению, выведению токсинов и шлаков из организма.

Золотое свойство имбиря в том, что он лучше других способствует укреплению памяти, улучшению пищеварения и повышению аппетита, лечению печени, усилению половой потенции. Он также способен рассеивать газы в кишечнике, растворять вредную слизь, которая образуется на стенках желудка и других пищеварительных органов.

Каждодневное питье имбирного чая приводит к лучшему снабжению крови кислородом, что очень важно для людей умственного труда. Также имбирные напитки эффективно снимают головную боль, а также боль при ушибах и растяжениях в спине.

Имбирный чай может «похвастаться» наличием тонизирующего эффекта, возвращая бодрость и энергию в момент усталости. Целебные свойства имбиря возвращают естественную свежесть коже.

Имбирный чай пьют маленькими глотками. На Востоке имбирный чай с лимоном очень любят пить именно в холодное время года из-за целебных свойств и согревающего эффекта. В Индии в имбирный чай любят добавлять чуть-чуть мяты или мелиссы.

Имбирный чай - превосходная замена традиционной чашке кофе, которая сильно уступает по уровню полезности. Если выпить чашку имбирного чая до еды, вы почувствуете повышенный аппетит, а в процессе и после еды он облегчит переваривание и усвоение пищи, при этом избавив организм от вредных шлаков.

Приготовление имбирного чая:

Возьмите 1 чайную ложку имбиря и залейте одним стаканом кипятка. Затем чай настаивается 30 минут, в зависимости от вкусовых предпочтений каждого. С медом вкус становится мягче и приятнее. Однако более 4 чашек в день пить не рекомендуется.

Для снижения большого веса в имбирный чай можно добавить чеснок. Можно заваривать свежий или сушеный имбирь, используя ингредиенты из расчета по одной части имбиря и чеснока и 20 частей кипятка. Все это поместить в термос и настоять 20 минут. Пить в течение дня мелкими глотками.

Чай из имбиря можно использовать как базу для лекарственных чаев, добавляя нужные травы.

Его можно заваривать вместе с зеленым и черным чаем, шиповником и другими сушеными ягодами и плодами.