Кого "любит" холодовая аллергия

Среди детей к группам риска принадлежат малыши, склонные к аллергическим реакциям, с очагами хронической инфекции (кариес, хронический тонзиллит, глистная инвазия и тому подобное). Самой тяжелой формой холодовой крапивницы является семейная. Протекание ее тяжелое и временами даже угрожает жизни ребенка. Среди взрослых на холодовую аллергию чаще страдают люди с системными заболеваниями (криофибриногенемия, криоглобулинемия), гемолитической анемией, вторичными формами сифилиса. Чтобы холод не влек дискомфорта, перед тем, как выйти на улицу (при низкой температуре воздуха), необходимо нанести на открытые участки тела слой детского крема или масла; использовать белье и одежду, сделанную только из естественных волокон, ассортимент которых отвечает времени года; некоторые родители слишком увлекаются закалкам ребенка - не нужно делать из нее моржа. Чтобы предотвратить тяжелые реакции, не рекомендуется купать детей в холодное время года в реке, озере, море; длительное пребывание на улице в холодную погоду не желаемо.

Чтобы предотвратить рецидивы холодовой аллергии, необходимо в летнюю пору начать закалку кожи. Хорошо зарекомендовали себя обтирание и обливание водой с постепенным снижением температуры. Сначала возьмите воду температуры 25-20°С, а в дальнейшем через 3-5 дней постепенно снижайте температуру воды, доводя ее до 15-10°С. Если вы тщательным образом будете придерживаться постепенности относительно снижения температуры воды и регулярности закалывающих процедур, у ребенка не будет никаких неприятных ощущений.

Такая закалка является лишь первым этапом, к которому в дальнейшем следует присоединить контрастные обливания теплой и холодной водой.