Герпетическая инфекция: мифы и правда

С наступлением холодов людей с характерными сыпями на губах появляется все больше и больше. Казалось бы, это нередкое и нисколько не загадочное заболевание, однако среднестатистический пациент ничего не знает о герпесе – разве что «это такая лихорадка на губах».

О герпесе писал еще Геродот за сто лет до нашей эры: именно «отец истории» дал герпесу современное название (от греческого herpein – ползать) – из-за способности герпетических язв «расползаться» в разные стороны от первичного пузырька на коже. За много веков «общения» с герпесом это заболевание обросло мифами. Попробуем разобраться с самыми распространенными из них.

Миф 1. Герпес не заразен

С точностью да наоборот. Герпес передается воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), контактным (при поцелуях, пользовании общей посудой, помадой) и половым путями. Возможно, также заражение ребенка от матери при прохождении через родовые пути. Обычно, это случается, если мать заразилась генитальным герпесом на третьем триместре беременности. При этом в ее организме не успевают произвестись антитела, которые она передает ребенку. А если есть повреждение плаценты, ребенок может заразиться в утробном периоде развития – такой герпес называется врожденным.

Миф 2. Герпес – проявление «простуды»

В действительности герпес – это самостоятельное заболевание, которое предопределяет вирус простого герпеса. Обычно он активизируется при переохлаждении, стрессе, переутомлении, обострении хронических заболеваний или снижении общего иммунитета.

Миф 3. Если появились сыпи на губах, простуда пошла на убыль

Распространенная точка зрения, однако, не имеет ничего общего с действительностью. В действительности сыпи значат, что перенесенная респираторная инфекция ослабила иммунитет, и это дало вирусу герпеса возможность активно действовать.

Миф 4. Если сыпь прошла – герпес вылечен

Это было бы очень здорово, но, к сожалению, удалить вирус из организма невозможно. Он остается с человеком на всю жизнь, и можно лишь заставить его находиться в «спящем» состоянии. Поэтому вирус герпеса есть у 95 % людей, причем большинство приобретает его в возрасте 3-4 лет, но проявление его лишь в около 20 % людей.

Миф 5. Заразиться герпесом можно только при наличии сыпи

Действительно, в активной фазе болезни выделяется большее количество вирусных частиц и вероятность заражения более высокая. Но передача инфекции может быть в любой момент через невидимые микротравмы кожи и слизевых оболочек.

Миф 6. Герпес на губах (лабиальный) и на половых органах (генитальный) – это два абсолютно разных заболевания, при оральном сексе заражения не происходит

Это правильно лишь частично. Действительно, лабиальный герпес обычно предопределен первым типом вируса простого герпеса (ВПГ-1), а генитальный – вторым (ВПГ-2). Однако оба типа вируса могут привести к сыпи и на губах, и на гениталиях. Особенно часто такое изменение «местожительства» происходит как раз при оральном сексе.

Миф 7. Презерватив полностью защищает от заражения генитальным герпесом

Презерватив действительно снижает риск заражения, но стопроцентной гарантии, к сожалению, не дает. Передача вируса может состояться через участки тела, не закрытые презервативом, или через определенные дефекты «резинового друга» (например, некачественный или излишне пористый).

Миф 8. Наилучшее лечение – прижигание спиртом, йодом или зеленкой

Прижигание не влияет на вирус герпеса и его активность, а вот обжечь поврежденную кожу и слизевую оболочку таким способом очень легко. Лучше аккуратно смазать сыпи антисептиком, который не содержит спирта, чтобы не присоединилась гнойная инфекция. А именно заострения герпеса лечат специальными противовирусными препаратами, например, ацикловиром, который препятствует размножению вируса. При частых заостреньях используют лекарства, которые стимулируют иммунитет, и общеукрепляющие средства.

Миф 9. Герпес – безопасное заболевание, и поражает только кожу

Вообще-то, герпес занимает второе место по смертности от вирусных инфекций, уступая только ОРВИ. Вирус простого герпеса встраивается в геном нервных клеток, поэтому сыпь возникает в местах нервных окончаний и сопровождается сильной болью. Теоретически герпес может оказаться везде, где есть нервная ткань, а значит – практически в любом органе. При снижении общего и местного иммунитета герпетическое воспаление может развиться в слизевой оболочке рта и гортани, роговице и конъюнктиве глаза, лимфатических узлах, внутренних половых органах, кишечнике, печени, почках, легких и центральной нервной системе. При поражении головного мозга большинство больных умирают или остаются инвалидами.

Кроме того, при врожденном герпесе вероятны множественные изъяны развития и даже смерть младенца, а генитальный герпес значительно повышает риск относительно развития рака шейки матки у женщин и рака предстательной железы у мужчин.

Олег Сказин, врач-терапевт