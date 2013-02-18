Россия будет переселять к себе соотечественников из других стран

Власти России намерены ежегодно переселять до 55 тысяч человек в рамках государственной программы переселения соотечественников из других стран для реализации демографических проблем регионов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании в Москве сказал министр регионального развития России Игорь Слюняев.

«Госпрограмма направлена на решение различных задач в сфере регионального развития… Мы планируем к 2020 году также увеличить количество участников государственной программы переселения соотечественников до 55 тысяч человек в год», - сказал И.Слюняев.

Он подчеркнул, что дополнительным инструментом решения социально-экономических и демографических задач регионов должна стать именно подпрограмма «Содействие добровольному переселению соотечественников».

Министр добавил, что программа переселения реализуется в России с 2006 года и за это время доказала свою эффективность.

«Ее участниками стали 40 регионов России, а в нашу страну переехало 125,5 тысяч соотечественников. Почти две трети переехавших – это молодые люди с высшим или средним специальным образованием, то есть тот самый главный капитал для регионов: экономически активное, конкурентоспособное население», - сказал И.Слюняев.

При этом он напомнил, что 14 сентября 2012 года Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший новую редакцию программы переселения, которая стала бессрочной. «Нормативно-правовая база для её реализации практически сформирована, теперь слово за регионами. В ближайшее время они должны запустить механизмы реализации программы на своем региональном уровне», - сказал И.Слюняев.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины занимают пятое место (8,3%) от всех переехавших в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Больше всего в Россию переезжают из Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и Киргизии.