Почему кесарево нежелательно

Кесарево сечение в сочетании с недостаточным грудным вскармливанием негативно влияют на становление нормальной микрофлоры кишечника у новорожденных. Об этом говорят результаты нового исследования, проведенного учеными из Канады.

Изменение кишечной микрофлоры, в свою очередь, повышают риск различных заболеваний в дальнейшем. В ходе исследования ученые из Альбертского университета проанализировали бактериальный состав кишечника здоровых детей, часть которых появилась на свет в результате кесарева сечения. У детей, рожденных путем кесарева, обнаружена значительно меньшая заселенность кишечника бактерией Escherichia coli/Shigella, а Bacteroides отсутствовали. Также у детей, находившихся на искусственном вскармливании, выявлена большая заселенность бактериями семейства Peptostreptococcus и Verrucomicro¬biaceae и меньшее количество Clostridium difficile.

Микрофлора кишечника участвует в формировании иммунной системы, объяснили авторы.

likar.info