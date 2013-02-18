В Чехии разрешили разведение крокодилов для продажи мяса

Власти Чехии официально разрешили разведение крокодилов для дальнейшей переработки и продажи крокодильего мяса, сообщает Чешское информагентство ЧТК.

По словам пресс-секретаря министерства сельского хозяйства Чехии Катержины Бемовой, Минсельхоз так отреагировал «на успешное разведение в Чехии крокодилов и увеличивающийся спрос на экзотические продукты».

В специальном распоряжении министерства речь идет об условиях выращивания крокодилов в неволе, а также регламентируется работа крокодильей бойни. Контроль за качеством крокодильего мяса будет осуществлять Государственная ветеринарная инспекция.

В настоящее время на одной из самых крупных крокодильих ферм в Южной Моравии выращивается 204 нильских крокодила, отмечает РИА Новости.