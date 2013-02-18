10 правил здорового сна

От того, как мы спим и в каком настроении просыпаемся во многом зависит весь наш предстоящий день. Кроме того, здоровый сон - это залог хорошего самочувствия и привлекательного внешнего вида.

И что бы нам не говорили о пользе "подремывания" в течение дня, именно полноценный ночной сон всегда будет причиной улыбнуться своему отражению в зеркале и весь следующий день демонстрировать чудеса спокойсвтия и трудоспособности!

А для этого необходимо соблюдать 10 основных правил здорового сна.

1. Стремитесь к качеству сна, а не к тому, чтобы подольше поспать.

Каждому человеку необходимо разное количество сна. Некоторые спят по 5 часов и им этого достаточно, а некоторые чувствуют себя отдохнувшими лишь после 10 часов здорового полноценного сна. Поэтому не стремитесь поспать подольше, если ваш организм этого не требует. В среднем взрослому человеку для сна достаточно 7-9 часов в день.

2. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время.

В будние дни это сделать легче, так как на работу большинство из нас встает тоже примерно в одно и тоже время. Постарайтесь ложиться на протяжении всей недели в одно и то же время, даже в выходные дни, через пару недель организм привыкнет.

3. Перед тем, как лечь спать качественно проветрите комнату.

Свежий воздух расслабляюще воздействует на организм и делает процесс отхода ко сну легким и приятным. Также необходимо позаботиться и о температуре воздуха – в комнате должно быть прохладно (оптимальная температура для сна должна составлять +20-22 градуса).

4. Позаботьтесь о постели.

Необходимо подобрать матрац, который обеспечит поддержку позвоночника на протяжении всего времени сна. К выбору подушки также отнеситесь ответственно. Если вы спите на подушке, которая вам не подходит, то во время сна шейные позвонки находятся в неестественном для них положении, мышцы верхней части спины и шеи находятся в напряжении, кровоснабжение мозга становится замедленным и неполноценным, отсюда и возникают проблемы с головными болями и с хронической усталостью.

5. Подберите комфортную пижаму.

Одежда не должна быть облегающей, не должна мешать движениям. Оптимальный вариант - если одежда сделана из натуральной ткани - хлопка или льна. Стирайте ее не реже, чем два раза в неделю. Зимой можно одевать носки, но следите, чтобы они не сковывали движений.

6. Не ешьте на ночь и не пейте алкоголь.

По поводу правильного питания перед сном существует множество мнений, но почти все сходятся на том, что за 2-3 часа до отхода ко сну лучше вообще ничего не есть и не пить. Что касается алкоголя - он заставляет ваш организм работать на полную катушку. Уснете вы быстро, но вот проснетесь ли в хорошем настроении – большой вопрос.

7. Спите на боку.

И лучше всего – в позе “зародыша”. Такое положение полезно и для спины, и для здорового сна, а также уменьшает на треть вероятность возникновения храпа.

8. Занимайтесь перед сном сексом.

Это поможет снять напряжение, расслабиться и уснуть крепким сном. Есть только одно обязательное условие – удовлетворение, иначе можно наоборот расстроиться, перенервничать и вообще не заснуть.

9. Регулярно занимайтесь спортом.

Не обязательно подвергать свое тело тяжелым физическим нагрузкам. Если хотите чувствовать себя бодро, делайте хотя бы гимнастику. Если вы делаете ее непосредственно перед сном, не перенапрягайтесь, просто потяните мышцы.

10. Настройтесь на правильную "волну".

Концентрируясь на своих мыслях, вы все дольше "откладываете" момент засыпания, а во время сна продолжаете подсознательно раздумывать. Это действие не позволяет организму расслабиться и перейти в фазу глубокого сна. Лучше постарайтесь расслабиться и помечтать о чем-то очень приятном.

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