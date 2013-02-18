Как снять боль после перелома

"Месяц назад сломал руку, когда упал во время гололеда. В травмункте наложили гипс. Рука ежедневно сильно болела. Пожаловался врачу, а тот посоветовал терпеть и не пить обезболивающего. Говорил, любое обезболивающее в таблетках сильно нагружает печень. Терпеть боли я не мог. Знакомый посоветовал пойти к врачу, который выписывает только народные средства. Сначала не верил, что поможет, пока сам на практике не убедился - некоторые нетрадиционные лекарства действительно действуют ", - рассказывает киевлянин Андрей Заболотный, 30 лет.

Фитотерапевт посоветовала Андрею пить отвар из ромашки.

"Рассказывала, что это сильнейшее обезболивающее из всех народных средств. Также ромашка успокаивает, на больном месте снимает воспаление. Полезная для повышения иммунитета. По совету врача, столовую ложку сушеных цветков и листьев ромашки я заливал стаканом воды, как только закипела. Настаивал 15 минут , процежывал, "растягивал" стакан отвара на день. Первую половину выпивал утром, а вторую - вечером. Или тогда, когда болело невыносимо.

Через час-два после приема средства боли в руке проходили. Проходила также головная боль, появлялся прилив сил, говорит Андрей.

"Как срастется кость, буду ходить в спортзал. До того как произошел перелом, я занимался на тренажерах дважды в неделю. После тренировок часто болели мышцы по всему телу. Врач посоветовала снимать такую ​​боль, сделав ванну с порошком имбиря."

Три чайные ложки порошка имбиря советует залить стаканом кипятка. Сосуд ставят в тепло на 15 минут. За это время напускают в ванну теплой воды, тогда вливают в нее отвар.

"В ванной нужно сидеть 10-15 минут. Теплая вода с имбирем расслабляет мышцы и снимает боль и воспаление. Врач говорила, порошок имбиря действует лучше как обезболивающее, чем свежий корень."

Врач рассказала Андрею, что снять зубную боль без таблеток поможет отвар шалфея. 20 граммов сухих листьев и соцветия этого растения заливают стаканом кипятка. Полощут теплым отваром рот, пытаются подольше держать у больного зуба. За полчаса надо полоскать рот таким отваром три раза, пока боль пройдет.

gazeta.ua