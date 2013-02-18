У каждого четвертого британца - ожирение
10:35, 18 февраля 2013Зарубежные новости
0
Лидируют в Европе
Академия Королевских медицинских колледжей призывает власти срочно принять меры для борьбы с ожирением в стране.
Организация, в которую входит каждый врач Британии, требует ввести 20-процентный налог на газировку, которую врачи называют ничем иным, как сладкой водой, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Телевизионные каналы предлагается штрафовать за показ до 21.00 роликов, рекламирующих фаст-фуд.
У Британии один из самых больших показателей по ожирению в Европе. Согласно медицинской статистике, каждый четвертый взрослый житель страны имеет лишний вес.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter