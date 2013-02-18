У каждого четвертого британца - ожирение

Академия Королевских медицинских колледжей призывает власти срочно принять меры для борьбы с ожирением в стране.

Организация, в которую входит каждый врач Британии, требует ввести 20-процентный налог на газировку, которую врачи называют ничем иным, как сладкой водой, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Телевизионные каналы предлагается штрафовать за показ до 21.00 роликов, рекламирующих фаст-фуд.

У Британии один из самых больших показателей по ожирению в Европе. Согласно медицинской статистике, каждый четвертый взрослый житель страны имеет лишний вес.