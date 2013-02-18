Чем полезен L-аргинин

Оксид азота защищает ткани сосудов и сердца от смерти вследствие нехватки кислорода (просто снижается приток крови, что ведет к уменьшению насыщения кислородом тканей). Также оксид расширяет сосуды, расслабляя их. Оксид азота вырабатывается в ходе синтеза аминокислот - L-аргинина и цитруллина.

L-аргинин можно найти в тунце, креветках, гребешках, анчоусах, кедровых орехах, миндале, фисташках, овсе и зародышах пшеницы. А цитруллин содержится в огурцах, дыне, арбузе. Медицинский центр Лангон провел исследование, использовав червей. У них оксид азота, активируя 65 разных генов, увеличивал продолжительность жизни на 15%, защищая их от внешнего стресса.

У человека по мере старения уровень оксида падает. Если его искусственно повысить, потребляя в пищу определенные продукты, можно усилить иммунный ответ, защиту от стресса и продлить жизнь.