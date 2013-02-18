В России всех детей с 10 лет будут проверять на курение

Тестирование на курение станет обязательным для российских школьников.

В соответствии с новым порядком диспансеризации, утвержденным Минздравом России, такую проверку будут проходить все дети начиная с 10 лет, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Минздрав РФ надеется выявлять юных курильщиков на ранней стадии. В рамках диспансеризации школьники в обязательном порядке будут сдавать анализ выдыхаемого воздуха на обнаружение окиси углерода, а их кровь проверят на предмет наличия в ней карбоксигемоглобина, пишет газета «Известия».

Однако эксперты в области медицины, которых издание опросило по поводу эффективности предложенных мер, настроены скептически. С медико-химической точки зрения вопросы вызывает трактовка полученных с помощью данного теста результатов: определить по ним, сам ребенок курил или просто находился в прокуренном помещении, невозможно. Действительно покуривающий школьник перед проверкой легко воздержится пару часов – этого времени вполне хватит для того, чтобы следы табака выветрились из организма.

При этом и медики, и педагоги обращают внимание на неразумность дополнительных затрат на такое обследование: учителя в школах, как правило, и так знают, кто в классе уже начал курить.

На проведение профилактических осмотров в системе обязательного медицинского образования предусмотрены средства на уровне 35 миллиардов рублей.