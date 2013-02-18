Ученые нашли фрагменты метеорита, упавшего на Урале

Ученые Уральского федерального университета обнаружили в районе озера Чебаркуль (Челябинская область РФ) фрагменты метеорита, упавшего утром 15 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

«В воскресенье члены метеоритной экспедиции университета доставили в Екатеринбург обломки найденного вещества. Ночью ученые наладили видеотрансляцию из лаборатории», - говорится в сообщении.

По словам руководителя экспедиции, члена комитета РАН по метеоритам Виктора Гроховского, этот метеорит относится к классу обыкновенных хондритов. Это каменный фрагмент с содержанием железа около 10%. Скорее всего, ему будет присвоено название «метеорит Чебаркуль», сказал ученый.

По информации пресс-службы губернатора Челябинской области, общее количество пострадавших в регионе составило 1240 человек, в том числе 299 детей. Всего за весь период было госпитализировано 52 человека, многие из них уже выписаны домой.

По предварительным подсчетам, ущерб от ЧС только по областным, муниципальным учреждениям и жилым объектам (без коммерческих предприятий и организаций, а также учреждений федерального подчинения) составляет около 1 млрд рублей.

По данным МЧС России, в регионе после падения метеорита застеклено более 3500 зданий. К работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 24 тысяч человек. Все первоочередные аварийно-восстановительные работы выполнены в полном объеме.