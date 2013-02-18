Как избавиться от стресса

Стресс часто тормозит нас и не дает двигаться вперед. Волнения, страхи, неуверенность - все это мешает быть на 100% успешной и эффективной. Но ведь причина этому - в нас самих. "Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней" - гласит народная мудрость.

Сегодня мы предлагаем простые упражнения, "по работе над собой любимой", выполнив которые ты по-новому будешь воспринимать стрессовые ситуаации и легко выходить из них.

1. В первую очередь нужно понять, что именно вас страшит. Проанализировав причину стресса, вы окажетесь на полпути к избавлению от него, так как сможете проиграть в голове не только различные пугающие ситуации, но и способы избежать или изящно выйти из них.

2. Иногда победить стресс можно, лишь сделав решительный шаг ему на встречу. Разумеется, перебороть себя непросто, но попробуйте взвесить все "за" и "против" - стоит ли лелеять свои страхи, или жизнь за их пределами тоже сулит вам нечто приятное? Ведь в преодолении стресса, как и в любом другом деле, самое сложное - начать.

3. Постарайтесь выглядеть как уверенный в себе человек. Расправьте плечи, поднимите голову.

4. Уберите из своего лексикона выражения "не знаю", "возможно", "попытаюсь". Вместо этого используйте фразы "конечно", "я абсолютно уверена", "я могу".

5. Займитесь - аутотренингом - расслабив все мышцы, просто скажите себе: "Совершенство невозможно, но я буду стремиться к вершине и довольствоваться этим. Крахи и падения не могут сбить меня с пути. Все мои падения будут такими мягкими, как удачное приземления профессионального парашютиста. Неприятности, стремящиеся ко мне, как бумеранг возвратятся обратно. Я буду переносить их, как прикосновение легкого весеннего ветерка к моей щеке".

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