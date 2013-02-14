В Британии в "говядине" обнаружен запрещенный медикамент

В Великобритании в продуктах из конины, которые поставлялись на прилавки местных магазинов под видом говядины, обнаружен запрещенный медикамент.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Таймс".

По данным издания, уже сегодня информацию о наличии в мясе лекарства "официально подтвердят власти Королевства". Речь идет о запрещенном во многих европейских странах, в том числе в Великобритании, препарате фенилбутазон. Добавлять его в пищу "строжайше запрещено" - ученые не исключают, что это вещество обладает канцерогенными свойствами. Кроме того, из-за массы побочных эффектов медикамент не рекомендуется и к использованию в ветеринарии.

Сообщается, что мясо, в котором обнаружили опасный медикамент, перерабатывалось на предприятиях Соединенного Королевства и затем отправлялось в Европу. Под подозрением в этой связи оказываются готовые продукты "Лазанья" и "Спагетти-болоньезе" производства компании "Финдус" (Findus).

По данным газеты, в ходе сегодняшнего доклада британское Агентство по пищевым стандартам постарается обратить внимание потребителей на "минимальную степень риска" для их здоровья, поскольку запрещенный препарат был обнаружен лишь в 8 из 200 изученных специалистами лошадиных туш. Впрочем, расследование этого дела еще не завершено, и пока сети супермаркетов Соединенного Королевства продолжают изымать из продажи оказавшиеся под подозрением мясные продукты.

Ранее на этой неделе сотрудники Агентства по пищевым стандартам при поддержке офицеров полиции провели обыски на скотобойне в Тодмордене на севере Англии и мясоперерабатывающем заводе в Аберистуите в Западном Уэльсе. В результате работа предприятий была приостановлена, а вся имеющаяся мясная продукция конфискована. Руководство скотобойни и завода подозревается в использовании лошадиных туш при заготовке мяса, которое впоследствии маркировалось как говядина.

Министр охраны окружающей среды и сельскохозяйственного развития Великобритании Оуэн Патерсон заявил, что фальсификация данных о составе продуктов питания является одной из форм мошенничества. Он также добавил, что власти Великобритании и других стран заведут уголовные дела на ответственных за эти поставки.

"Мясной скандал" разгорелся в Европе несколько дней назад. В продающихся в супермаркетах разных стран ЕС продуктах вместо говядины была обнаружена конина. Подобные случаи уже отмечены в Великобритании, Ирландии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, Румынии, Франции и Швеции. К расследованию этого дела уже подключился Европол.

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