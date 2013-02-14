Полезны ли замороженные фрукты

Если ваши любимые фрукты или ягоды можно достать лишь в определенное время года, или же цены на них слишком высоки, можете спокойно заменить их на замороженные. По мнению экспертов, замороженные фрукты и овощи все же полезны для здоровья.

Замороженные фрукты и овощи содержат те же питательные вещества, и так же полезны для здоровья, как и свежие. Обычно их замораживают, когда они находятся в самом соку, в то время как, покупая свежие продукты, мы не застрахованы от того, что они не были собраны за много недель до поступления в продажу. Чем дольше хранятся свежие фрукты и овощи, тем менее полезными они становятся.

Замороженные дары природы не только не теряют своих свойств, но и не пропадают. Кроме этого, замороженные фрукты и овощи не надо мыть и резать, и поэтому их можно использовать для быстрого приготовления омлетов, супов, коктейлей, йогуртов и других блюд.

Покупая замороженные фрукты, убедитесь в том, что в них не добавили сироп или сахар, а также не покупайте замороженные овощи с соусом. Единственное, что должно содержаться в упаковке – это фрукты и овощи.

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