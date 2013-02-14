Совместный фитнес укрепляет любовь
10:56, 14 февраля 2013Зарубежные новости
37
Выяснили американские психотерапевты
Тренировка в компании с любимым человеком способствует улучшению взаимоотношений, выяснили американские психотерапевты, пишут зарубежные СМИ.
В ходе нового исследования они изучили влияние совместных занятий фитнесом на отношения пар, и пришли к выводу, что такая деятельность:
- Развивает чувство синхронности и дух сотрудничества у партнеров;
- Заряжает гормонами удовольствия, что подпитывает отношения пары;
- Помогает поддерживать себя в форме более эффективно, чем занятия спортом в одиночку. Это происходит благодаря социальной поддержке.
- Участники исследования рассказали, что после регулярного выполнения совместных физических упражнений их интимные отношения улучшились.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter