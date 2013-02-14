Совместный фитнес укрепляет любовь

10:56, 14 февраля 2013
Зарубежные новости
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Выяснили американские психотерапевты

Тренировка в компании с любимым человеком способствует улучшению взаимоотношений, выяснили американские психотерапевты,  пишут зарубежные СМИ.

В ходе нового исследования они изучили влияние совместных занятий фитнесом на отношения пар, и пришли к выводу, что такая деятельность:

- Развивает чувство синхронности и дух сотрудничества у партнеров;

 - Заряжает гормонами удовольствия, что подпитывает отношения пары;

 - Помогает поддерживать себя в форме более эффективно, чем занятия спортом в одиночку. Это происходит благодаря социальной поддержке.

- Участники исследования рассказали, что после регулярного выполнения совместных физических упражнений их интимные отношения улучшились.

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