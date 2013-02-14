Холодные ноги и руки у женщин – это норма, а не заболевание. Профессор физиологии из университета Портсмута Майкл Типтон рассказал, почему у женского организма есть такая особенность.

Профессор пояснил, что экономя на обогреве конечностей, организм женщины повышает свою выживаемость и направляет ресурсы на обогрев внутренних органов. Исследования показали, что при понижении температуры в помещении у женщин сужение сосудов происходит быстрее, чем у мужчин. Состояние периферических кровеносных сосудов регулирует женский гормон эстроген.

Вот почему температура женского тела меняется в течение менструального цикла, а организм женщины имеет больше жира, чем мужской. Жировые клетки помогают согревать внутренние органы женщины.

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