Лучший подарок на день святого Валентина

Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного накануне праздника Британским Фондом сердца.

Да, девять из десяти женщин считают романтичные объятия ценнее дорогого бриллиантового подарка, пишет The Daily Mail.

В то время, как большинство мужчин ищут драгоценности и белье, их женщины мечтают об объятиях или рукописных стихотворениях.

Исследование показало, что четверть опрошенных представительниц прекрасного пола, предпочитали бы, чтобы их партнер самостоятельно написал им романтичную поэму, а 8% мечтает о страстных объятиях.

Впрочем, не всех женщин удовлетворят нежные прикасания. Да, четверть опрошенных заявила, что в качестве подарка желают получить роскошную поездку за границу.

По словам представителя фонда Майка Тейлора, этот опрос показывает, что не обязательно тратить большие суммы денег, чтобы привлечь внимание своей подруги.

Что же касается мужчин, то по данным исследования, один из 10-ти мужчин считает, что приготовление обеда - это путь к сердцу любимой.

9% мужчин считают, что наилучшим подарком в этот день станет белье. Между тем, с этим соглашается лишь 1% прекрасного пола.

Интересно, что 5% думают, что наилучшим подарком для любимой будет уборка дома, а еще 2% думают, что не смотреть весь уикенд спортивные передачи и является самым желательным сюрпризом для их подруги.

life.pravda.com.ua