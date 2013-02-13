Как избавиться от пробки в ухе

22-летний Николай Гирич из Ивано-Франковска две недели не слышит на одно ухо.

— Почистил уши специальной ватной палочкой. Правое стало плохо слышать. Раньше было такое пару раз, но за неделю проходило. Ухо не болит, но в нем немного звенит.

— Лучше эти палочки выбросить. С ними масса проблем, — говорит столичный отоларинголог Виктор Писаренко, 49 лет. — Ухо имеет форму искривленных песочных часов. Палочкой мы проталкиваем серу внутрь. Оттуда ее невозможно вытянуть. Пробка возникает из серы, сала и пота. Они выделяются во внешней части уха. Когда человек двигает челюстями, пробка сдавливается, как снежок, подсыхает и понемногу выпадает сама. Если она внутри — это уже мы втолкнули.

Чем меньше лезть в ухо, тем меньше инфекций и воспалений, добавляет специалист.

— Дети копируют родителей и сунут палочки в ушки. Но не понимают, на какую глубину заходить. Разрывают и прокалывают барабанные перепонки. Из-за этого теряют слух, имеют воспаление. Потом уши заживают с рубцами. Начинают плохо слышать. Можно травмировать слуховой проход, где он из хряща переходит в кость. Это очень больно и долго заживает. Такое бывает часто.

Советует обратиться к врачу, чтобы вытянул пробку или отсосал ее вакуумным прибором.

— Промывать нежелательно. За пробкой может быть дыра в барабанной перепонке. Если туда попадет вода, возникает воспаление, отит. Во влаге размножаются грибки. От них воспаляется кожа слухового прохода. Чешется, возникают болезненные язвы. Из уха может течь светлая жидкость. Это нужно лечить антибиотиками.

Если уверены, что барабанная перепонка цела, советует набрать в пипетку перекиси водорода. Сразу, пока не разложилась, добавить на кончике ножа немного соды и закапать. Через два-три дня раствор разъедает пробку и она выходит. Если полностью не вышла, процедуру нужно повторить.

— Раньше бабушки подцепляли пробку булавкой и аккуратно вынимали. Это самый естественный метод. Также советую спрей ваксол. Легко растворяет отложения, и они выходят во время принятия ванны. Бывают пробки твердые, как камень. Пока не ухудшается слух, люди их не замечают.

gazeta.ua