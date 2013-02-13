В Европе - скандал с кониной

Министры сельского хозяйства стран Европейского Союза встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить скандал с кониной, к которому, как сообщается, причастны уже 16 стран.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Тонио Борг в Брюсселе проводит переговоры относительно путей восстановления доверия потребителей к продуктам из мяса.

Кризис вызвало разоблачение того факта, что в ряде стран Европы под видом говядины продается лошадиное мясо. Во вторник полиция провела обыск на скотобойне и мясоперерабатывающем предприятии в Великобритании, чтобы проверить подозрения в неправильной маркировке их продукции. Правительственный секретарь Великобритании по вопросам окружающей среды Оуэн Патерсон сказал, что если британские фирмы вводят в заблуждение наблюдателей, то это неприемлемо.

Этот скандал поставил ребром вопрос о сложности цепочек пищевой промышленности, охватывающих весь Европейский Союз, а также заставил ряд сетей супермаркетов снять с полок продукцию, изготовленную из замороженной говядины. Между тем, Румыния опровергла обвинения в том, что именно она неправильно маркировали конину.

Официальный Бухарест заявил, что лошадиное мясо не экспортируется из страны в виде фарша и маркируется именно как конина. Министры сельского хозяйства Великобритании, Франции, Ирландии, Люксембурга, Польши, Румынии и Швеции, как ожидается, проведут переговоры в Брюсселе. Их встреча даст возможность обменяться мнениями о том, что именно могло стать источником проблемы и как помешать возникновению подобных проблем в будущем, передает корреспондент ВВС Кристиан Фрейзер.

Он добавляет, что сейчас обсуждаются нормы, которые усиливали ограничения маркировки переработанных продуктов питания.

"Мы думаем над тем, возможна ли такая маркировка... но окончательные решения еще не приняты", - заявил представитель господина Борга во вторник.

Растет обеспокоенность тем, что вместе с кониной в организм человека может попасть препарат, применяемый для лечения животных, однако является вредным для человека. Однако представители официального Брюсселя утверждают, что здоровью граждан ничего не угрожает, а проблема заключается исключительно в неправильной маркировке мяса. Они заявляют, что решение о мерах в этой ситуации должны принимать национальные регуляторы.