Кубики кофейного льда убирают морщины на лице

Маски из кофе очень популярны. Благодаря кофе, они действуют моментально, работают как натуральный пилинг и подходят любому типу кожи.

Ты можешь хоть каждое утро после чашки выпитого кофе делать такую маску, потому что она делается из (чаще всего) заваренной кофейной гущи. Обязательно используй исключительно натуральный кофе, никакого растворимого.

Кофейная маска по типу кожи

К основному ингредиенту кофе добавь компонент исходя из твоего типа кожи:

Если у тебя сухая, чувствительная кожа, тогда добавь в кофейную гущу столовую ложку оливкового масла или жирной сметаны.

При жирной коже используй ложку нежирного кефира или натурального йогурта.

При нормальной или комбинированной коже подойдет жирный творог, размешанный в кофейной гуще до однородной массы.

Полученную смесь наноси на предварительно очищенную кожу лица и оставь на 3-5 минут. Легкие массирующие движения при нанесении маски улучшат циркуляцию крови.

Смывай кофейную маску прохладной водой.

Кофейная маска-скраб

Кофейную маску-скраб для любого типа кожи можно приготовить с помощью овсяных хлопьев. В кофейную гущу добавь ложку йогурта или сметаны в зависимости от типа кожи и несколько ложек овсяных хлопьев. Тщательно перемешай и массируй смесью лицо в течение 2-3 минут. Можешь оставить маску из кофе на коже на 10 минут, после чего смой ее прохладной водой. Такая маска бережно очищает и увлажняет кожу.

Маска из кофе для проблемной кожи

Для этой маски столовую ложку белой или голубой глины перемешай с чайной ложкой мелкомолотого кофе. В кофемолке размельчи в порошок несколько апельсиновых корок. Добавь чайную ложку полученного апельсинового порошка. Разбавь смесь небольшим количеством кипяченой воды до получения густой однообразной массы. Щепотку соды на кончике ложки гаси яблочным уксусом и размешай в полученной смеси. Маску наноси на лицо на 5-8 минут.

Освежающая маска из кофе

В кофейную гущу добавь несколько ложек растертого в порошок грецкого ореха. Нанеси круговыми движениями, слегка похлопывая по лицу. Смой через 8-12 минут.

Эта маска моментально освежит цвет лица и скроет следы усталости. Делай эту маску перед важным мероприятием или свиданием.

Маска-лифтинг из кофе и банана

С мимическими морщинами хорошо борется кофейно-банановая маска. Для этого разомни мякоть одного некрупного банана, добавь чайную ложку сливок и, конечно же, пару ложек кофейной гущи. Держи маску на лице 15-20 минут. Банан в составе кофейной маски улучшает цвет лица и позволяет сократить число мимических морщин.

Кубики кофейного льда

Ежедневный ритуал протирания лица таким льдом существенно снизит появление мимических морщин.

Готовится все очень просто. Свари крепкий кофе, остуди, разлей его по формочкам для льда и заморозь.

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