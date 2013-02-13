Рожать ребенка нужно только от любимого мужчины

Говорят, что женщины на интуитивном уровне чувствуют, от какого мужчины им нужно родить. Узнайте, как выбрать отца для будущего ребенка из нашей статьи.

Мнение ученых

Британские ученые уверены, что рожать детей нужно только от умных мужчин. Согласно результатам исследований, качество спермы мужчины напрямую зависит от уровня его IQ. Умные мужчины чаще всего обладают хорошим генотипом, поэтому шанс родить от них здорового и умного малыша намного выше.

Что говорит интуиция

Наша интуиция постоянно подает нам сигналы о том, что для нас хорошо, а что плохо. Только довольно часто мы благополучно игнорируем эти сигналы и полагаемся на логику и здравый смысл, что довольно ошибочно, потому что именно здравый смысл и подводит нас чаще всего. Поэтому в выборе отца вашего ребенка, прислушайтесь к собственной интуиции. Если вам приятно быть с мужчиной на физическом и духовном уровне, вас сводит с ума запах его тела, и вы просто чувствуете, что это именно «он», значит, вы нашли потенциального отца для своего будущего малыша. Кстати, приятие запаха партнера говорит о том, что вы идеально подходите друг другу на генетическом уровне и произведете на свет здоровое потомство.

Житейская мудрость

Опыт наших бабушек и прабабушек показывает и доказывает, что рожать ребенка нужно от любимого мужчины. Ребенок, зачатый в любви, будет крепким, здоровым и гармоничным. Как бы ни сложились в дальнейшем ваши отношения с этим мужчиной, вы всегда будете благодарны ему за малыша и никогда не пожалеете о том, что вместе произвели на свет новую жизнь.

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